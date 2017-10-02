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  • Сабитов: «В «Краснодаре» проблема у Шалимова с Галицким: непонятно, кто из них тащит другого за собой»

Сабитов: «В «Краснодаре» проблема у Шалимова с Галицким: непонятно, кто из них тащит другого за собой»

2 октября 2017, 08:32
14

Российский специалист Равиль Сабитов, в настоящее время возглавляющий в Латвии клуб «Елгава», оценил перспективы ведущих российских клубов в чемпионате страны. На общем фоне выделяется «Локомотив», который, по его словам, возглавляет очень фартовый тренер – Юрий Семин.

– Почему не забивает Дзюба?

– Для того чтобы нападающий чувствовал себя уверенно и регулярно забивал, он должен постоянно находиться в нужном тонусе. А если у него долгое время не было игровой практики, то ему трудно сразу вернуть тот «наигрыш», тот азарт и то чувство гола, которые были раньше. Дзюбе нужно время и нельзя опускать руки, однако многое тут зависит еще и от Манчини. Если тренер верит в футболиста, то у того вырастают крылья, а если не верит, то игроку проявить себя очень сложно, ведь тогда он понимает, что как бы он ни старался, все равно будет биться в заколоченную дверь. Редко такое бывает, что футболист показывает превосходный футбол под руководством тренера, который относится к нему негативно.

– «Локомотив» по-прежнему второй. Каковы дальнейшие перспективы красно-зеленых?

– Борьба за медали. Нельзя назвать нынешний «Локо» командой с приставкой «супер», однако железнодорожники все равно выдали очень хороший старт. Судя по тому, сколько медалей и кубков Юрий Павлович Семин с «Локомотивом» уже выиграл, мы можем говорить, что он фартовый тренер.

– «Краснодар» и ЦСКА сейчас пребывают в кризисе?

– Главная проблема армейцев понятна – это недостаток свежей крови, при которой команда заиграла бы новыми красками. А что касается «Краснодара», то там, насколько я понимаю, нет правильного взаимопонимания между Шалимовым и Галицким: непонятно, кто из них тащит другого за собой.

– «Спартак» из кризиса выбирается?

– Делать такие выводы пока рано. Надо зрить в корень, а не опираться на какие-то локальные факты. Красно-белые могут в таблице и подняться, и опуститься. Ну, выиграл сегодня «Спартак» – а вчера проиграл. Что будет завтра, неизвестно.

– Почему притормозил «Рубин»?

– Это, конечно, неожиданно. Есть пословица, что дважды в одну реку не входят, но не знаю, применима ли она сейчас к Курбану Бердыеву. Может быть, казанцам нужно время, чтобы поставить все на свои места.

– Московское «Динамо» уже на предпоследней строчке. Бело-голубые снова рискуют вылететь в ФНЛ?

– Пока я не стал бы настолько сгущать краски. Думаю, ситуация у динамовцев поправимая. Когда наступит зимний перерыв, то ряд команд могут провести серьезную реорганизацию состава, в том числе и «Динамо». Так что в весенней части чемпионате еще многое может поменяться.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Спартак Рубин Динамо Дзюба Артем Сабитов Равиль Семин Юрий
Комментарии (14)
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mihail200606
1506925240
Проблема помоему в Шалимове.. Зачем кононова уволили непонятно
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Бугимен
1506926094
Надо Шалимова убирать и ставить хорошего тренера,тогда будет может толк...
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Gullit 76
1506931038
Тренер не оправдал себя - надо убирать!И брать уже известного специалиста.
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paracetamol
1506932013
Шалимов с Галицким тащит друг друга, или вместе тащатся?
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OfaZavr
1506932830
Сейчас точно пришло время убирать Шалимова.
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lexa2154
1506936389
Шалимова однозначно убирать, быки играют не стабильно, хотя в европе не играют нагрузка не великая...
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Полная Канистра
1506950180
до зимней паузы минимум 3-4 тренеров уберут только в каких клубах?
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maygli
1506952285
Дзюбе Халка не хватает или такого, кто умеет забивать об стеночку. Локо и Палыч единый организм, который удалось разрушить только Смородской. Шалимов не уровень Краснодара. С ЦСКА непонятка, может подустал? Бывший Рубин поломали, а переделывать всегда сложнее и дольше, чем строить новый. С Динамо понятно, вошли на эйфории королями из ФНЛ, которая только усилилась после первой игры с чемпионом. В ней они и пребывают до сих пор.
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bolela_16
1506953615
опять сезон проср...
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карасевщина
1506958167
галицкий сволочь и убивает команду, толку от эти стадионов если нет коллектива и он не играет в лч
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