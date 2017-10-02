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    Сабитов: «В «Краснодаре» проблема у Шалимова с Галицким: непонятно, кто из них тащит другого за собой»

    Российский специалист Равиль Сабитов, в настоящее время возглавляющий в Латвии клуб «Елгава», оценил перспективы ведущих российских клубов в чемпионате страны. На общем фоне выделяется «Локомотив», который, по его словам, возглавляет очень фартовый тренер – Юрий Семин.

    – Почему не забивает Дзюба?

    – Для того чтобы нападающий чувствовал себя уверенно и регулярно забивал, он должен постоянно находиться в нужном тонусе. А если у него долгое время не было игровой практики, то ему трудно сразу вернуть тот «наигрыш», тот азарт и то чувство гола, которые были раньше. Дзюбе нужно время и нельзя опускать руки, однако многое тут зависит еще и от Манчини. Если тренер верит в футболиста, то у того вырастают крылья, а если не верит, то игроку проявить себя очень сложно, ведь тогда он понимает, что как бы он ни старался, все равно будет биться в заколоченную дверь. Редко такое бывает, что футболист показывает превосходный футбол под руководством тренера, который относится к нему негативно.

    – «Локомотив» по-прежнему второй. Каковы дальнейшие перспективы красно-зеленых?

    – Борьба за медали. Нельзя назвать нынешний «Локо» командой с приставкой «супер», однако железнодорожники все равно выдали очень хороший старт. Судя по тому, сколько медалей и кубков Юрий Павлович Семин с «Локомотивом» уже выиграл, мы можем говорить, что он фартовый тренер.

    – «Краснодар» и ЦСКА сейчас пребывают в кризисе?

    – Главная проблема армейцев понятна – это недостаток свежей крови, при которой команда заиграла бы новыми красками. А что касается «Краснодара», то там, насколько я понимаю, нет правильного взаимопонимания между Шалимовым и Галицким: непонятно, кто из них тащит другого за собой.

    – «Спартак» из кризиса выбирается?

    – Делать такие выводы пока рано. Надо зрить в корень, а не опираться на какие-то локальные факты. Красно-белые могут в таблице и подняться, и опуститься. Ну, выиграл сегодня «Спартак» – а вчера проиграл. Что будет завтра, неизвестно.

    – Почему притормозил «Рубин»?

    – Это, конечно, неожиданно. Есть пословица, что дважды в одну реку не входят, но не знаю, применима ли она сейчас к Курбану Бердыеву. Может быть, казанцам нужно время, чтобы поставить все на свои места.

    – Московское «Динамо» уже на предпоследней строчке. Бело-голубые снова рискуют вылететь в ФНЛ?

    – Пока я не стал бы настолько сгущать краски. Думаю, ситуация у динамовцев поправимая. Когда наступит зимний перерыв, то ряд команд могут провести серьезную реорганизацию состава, в том числе и «Динамо». Так что в весенней части чемпионате еще многое может поменяться.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    02.10.2017 08:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 2 октября 2017, 18:29

      галицкий сволочь и убивает команду, толку от эти стадионов если нет коллектива и он не играет в лч

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 октября 2017, 17:13

      опять сезон проср...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 2 октября 2017, 16:51

      Дзюбе Халка не хватает или такого, кто умеет забивать об стеночку.
      Локо и Палыч единый организм, который удалось разрушить только Смородской.
      Шалимов не уровень Краснодара.
      С ЦСКА непонятка, может подустал?
      Бывший Рубин поломали, а переделывать всегда сложнее и дольше, чем строить новый.
      С Динамо понятно, вошли на эйфории королями из ФНЛ, которая только усилилась после первой игры с чемпионом. В ней они и пребывают до сих пор.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 октября 2017, 16:16

      до зимней паузы минимум 3-4 тренеров уберут только в каких клубах?

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Полная Канистра 2 октября 2017, 16:53

      Краснодар, Динамо...
      ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 2 октября 2017, 12:26

      Шалимова однозначно убирать, быки играют не стабильно, хотя в европе не играют нагрузка не великая...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 октября 2017, 12:24

      Гочаренко надо убрать из ЦСКА и взять в Краснодар.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 октября 2017, 11:27

      Сейчас точно пришло время убирать Шалимова.

      6
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol > OfaZavr 2 октября 2017, 11:36

      Зачем? Шалимов убрал Краснодар из лидеров. Хорошо...!

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > paracetamol 2 октября 2017, 18:31

      газовый политпроект так и существует за счет ослабления игроков конкурентов или подковерных интрижек, сами ничего без газпрома не добились

      0
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      Рейтинг: +17981

      paracetamol 2 октября 2017, 11:13

      Шалимов с Галицким тащит друг друга, или вместе тащатся?

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 октября 2017, 10:57

      Тренер не оправдал себя - надо убирать!И брать уже известного специалиста.

      3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 2 октября 2017, 09:34

      Надо Шалимова убирать и ставить хорошего тренера,тогда будет может толк...

      4
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