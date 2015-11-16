Сабитов: «Матч с Хорватией будет сложнее, чем с Португалией»

Бывший тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что товарищеская встреча сборных России и Хорватии получится сложнее, чем предыдущий матч против португальцев.

«В матче с хорватами выйдет экспериментальный состав, и я считаю правильным, что Леонид Слуцкий даст игровую практику всем тем, кого он вызвал. Сейчас важно посмотреть на ближайший резерв. Мне вообще нравится подход Слуцкого к работе в сборной. Он приглашает в команду сильнейших на сегодняшний день футболистов. За примером далеко ходить не надо – Олег Кузьмин. Наставник не смотрит ни на возраст футболистов, ни на статус клубов. Он ставит тех ребят, кто стабильно играет. Именно поэтому Черышев пока не проходит у него в состав – он не выходит на поле в составе «Реала». Но получает приглашение, чтобы понимать, что на него рассчитывают.

Теперь предстоит играть с Хорватией, а это не очень простой соперник. Думаю, матч будет для нас более сложным, чем с португальцами. Характер у хорватов совсем другой, они не играют по настроению, а всегда стремятся к победе», – сказал Сабитов.