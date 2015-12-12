Сабитов: «Плюсов у «Локомотива» больше, чем минусов»

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов поделился впечатлениями от игры железнодорожников в первой части сезона РФПЛ.

«Я бы поставил «Локо» оценку «хорошо». Чемпионат России у нас не проходной, и находящиеся в «подвале» таблицы клубы сражаются в каждой игре за очки. Сегодня против любого соперника нужно играть с максимальной самоотдачей. Посмотрите на игры «Локомотива» сначала против «Зенита», а потом против «Анжи»... это говорит о том, что в каждой игре важна максимальная концентрация. Тем не менее оценку я бы поставил положительную, плюсов у «Локомотива» больше, чем минусов. Да, команду бросает из стороны в сторону, но это происходило и раньше.

Кроме того, при Игоре Черевченко команда удачно сыграла на европейской арене, принесла в казну клуба дополнительный доход, а также в копилку России ценные баллы в рейтинг УЕФА», – отметил Сабитов.