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    Сабитов: «Плюсов у «Локомотива» больше, чем минусов»

    Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов поделился впечатлениями от игры железнодорожников в первой части сезона РФПЛ.

    «Я бы поставил «Локо» оценку «хорошо». Чемпионат России у нас не проходной, и находящиеся в «подвале» таблицы клубы сражаются в каждой игре за очки. Сегодня против любого соперника нужно играть с максимальной самоотдачей. Посмотрите на игры «Локомотива» сначала против «Зенита», а потом против «Анжи»... это говорит о том, что в каждой игре важна максимальная концентрация. Тем не менее оценку я бы поставил положительную, плюсов у «Локомотива» больше, чем минусов. Да, команду бросает из стороны в сторону, но это происходило и раньше.

    Кроме того, при Игоре Черевченко команда удачно сыграла на европейской арене, принесла в казну клуба дополнительный доход, а также в копилку России ценные баллы в рейтинг УЕФА», – отметил Сабитов.

    Источник: Rusfootball.info

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    12.12.2015 15:08
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    Комментарии (2)
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    Недовольный
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    Ты еще не забывай что Черевченко работает всего первый сезон,и уже Локо показывает и игру в разы лучше что при старых горе-тренерах,и результаты в разы лучше.Главное не мешать работать,и тогда с каждым годом он будет набираться тренерского опыта,и уверен достигнет хороших результатов.Этого же желаю и Скрипченко с Аленичевым,а так же Гончаренко в будущем
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