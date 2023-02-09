Сабитов: «Еще в «Спартаке» говорил, что Дзюба будет вторым Ибрагимовичем»

Равиль Сабитов высказался о новичке «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюбу и Смольникова я тренировал в юниорской сборной. Принял ее в начале 2007-го – за несколько недель до старта Мемориала Гранаткина.

Вскоре к нам приехали ребята из «НТВ-Плюс» – снять сюжет о подготовке к турниру. Поинтересовались: «У кого из игроков можно взять интервью?».

Я еще не изучил футбольные качества ребят (раньше-то работал с совсем другим возрастом) и спросил: «А какие условия?».

Сказали, чтобы парень хорошо разговаривал. Я ответил: «О, тогда берите Дзюбу. Не прогадаете. И нападающий фактурный, и интервью даст хорошее».

Артем сначала растерялся, разволновался, но журналисты потом сказали, что он красавец, отлично справился.

Важная черта Артема – никогда не унывает. Для меня очень важна обратная связь с футболистами. Когда шутишь на собрании, и игрок улыбается – значит, слушает внимательно. А Дзюба еще и отвечал шуткой.

Однажды я философствовал насчет тактики. Говорил, что к первому месту может привести и атакующий футбол, и оборонительный.

Артем возразил: «Тренер, давайте играть только в атаку». Я ему: «Попадешь в «Барселону» – будешь так играть». Он – моментально: «В «Барселону» меня возьмут разве что бутсы чистить».

Он всегда в хорошем настроении. Для любой команды, особенно в тяжелые периоды – это находка. Он разряжает обстановку не хуже Юрия Гаврилова. А чувство юмора – признак высокого интеллекта.

Я тогда немного посодействовал тому, чтобы Артем закрепился в «Спартаке». У меня он играл наконечника и выделялся, забивал, а «Спартак» действовал по другой схеме.

Когда сотрудник клуба спросил мое мнение, я сказал, что Дзюба будет суперигроком, вторым Ибрагимовичем», – написал Сабитов в своей колонке для Sports.ru.

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

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