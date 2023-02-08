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  • Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

8 февраля 2023, 21:02
17

Осенью Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и вновь стал самой обсуждаемой персоной медиаполя РПЛ. Вокруг него сосредоточилась туча слухов: от разговоров о «Торпедо» и «Венеции» до обсуждения его перехода в «Пари НН». Мы тогда тоже поучаствовали в разборе ситуации и написали такой текст:

В какой клуб уйдет Дзюба

Сейчас в жизни Артема Дзюбы происходит трансфер, который, кажется, стал производной от двухдневных переговоров. Смотрим. 7 февраля – журналист Иван Карпов инсайдит, что «Локо» подпишет контракты с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым. 8 февраля – Дзюба и Смольников приехали на медосмотр клуба, немного поговорили (хотя это сильно сказано) с журналистами и уже появились с майками «Локомотива».

Быстро? Быстро. Как относиться к этому трансферу? Лично мне кажется, что с большим подозрением.

С одной стороны, есть фактор трансферной стоимости. За Дзюбу (и за Смольникова) «Локомотив» заплатил 0 евро, потому что он пришел как свободный агент. Плюс Дзюба добавить гармонии довольно проблематичной позиции чистого нападающего для «Локо». Прямо сейчас есть Иван Игнатьев, забивший 4 гола за 12 матчей РПЛ, Максим Глушенков, которому только предстоит адаптироваться к клубу, молодой Вадим Раков и вылетевший из-за травмы Вильсон Изидор.

С другой стороны, есть:

• Репутации Дзюбы. Это и история с тем самым видео, и бесконечные конфликты, и странная и немного токсичная медийность Дзюбы. «Локомотив», который только-только избавился от неприятного шлейфа от предыдущих владельцев и готовится к выживанию в РПЛ весной, нужно спокойствие. С Дзюбой оно невозможно.

Кстати, спортдир «Локо» Дмитрий Ульянов сказал: «Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем».

• Большая зарплата Дзюбы. Тот же Карпов написал, что до конца сезона он будет зарабатывать 2,5 млн рублей в месяц. «РБ Спорт» писал, что Дзюба за счет высокой зарплаты и бонусов (голы+сохранения места в РПЛ) будет зарабатывать 4 млн в месяц. Его агент при этом получит комиссию в 7 млн. Сумма получается достаточно крепкой.

• Тактическая слабость Дзюбы. Здесь полностью солидарен с автором телеграм-канала «Европейский паровоз» Ильей Ковалем. Он пишет, что «Дзюба и Смольников – про упрощение игры, выходы из обороны через вынос, отсутствие прессинга и т.д.».

***

Как часть проекта на полгода – да, ок, Дзюба будет терпимым вливанием, которое ориентировано, кажется, в основном на эмоциональный всплеск в этот серый сезон «Локомотива».

Но вот его дальнейшее продление (если оно состоится, конечно), вызовет массу вопросов. Дзюба уже мог перейти в «Локо» в 2018-м, но тогда это еще был праймовый футболист, который довольно опасен на поле. Сейчас он просто не вписывается в длительную стратегию.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (17)
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Красногвардейчик
1675867502
Дзюбе отсидеться до лета надо, вот и всё, но сейчас будет кричать что с детства мечтал за Локо играть))
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NewLife
1675869094
Что здесь непонятного, это же Лохомотив.
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НикКин
1675872726
жалко локо это ужасно до чего команду довели управленцы еще и рука блуда взяли вообще позорище
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Бригадный
1675874809
Обстановка в Локо изменится, наверняка. До Дзюбы там была идеальная обстановка. Клуб в общем предвкушении радостно ждал свидания с пердивом. С достоингством принимали одно поражение за другим. А то целых пара поколений игрочишек даже и духа пердива не ведали. А там и до второй лиги с таким дружным настроем могли на путевку претендовать. А теперь Дзюба, да еще и Смольников. Игроки, привыкшие побеждать. Как то им в дружном коллективе лохо-пораженцев придется?
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mutabor0992
1675885127
Онанист сам один большой минус!
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BlackMurder
1675885336
Ну было и было, че бубнить то , ну передернул затвор, все дергают, многих на работе многих еще и дрючат без вазелина, если заиграет, да ради бога
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BRO_football
1675885557
Выглядит как план по реабилитации карьеры и репутации Дзюбы: Дзюба забивает несколько голов за Локомотив. Вытаскивает Локомотив со дна и сохраняет прописку в РПЛ. Готова! Дзюба снова герой и о нём все говорят.
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DemSerg
1675889381
Игрочишка просто старое замшелое бревно. Пора на пенсию.
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TOMSON
1675892302
Сейчас он команду со дна потащит сразу мнение измените. И да… пусть 6 месяц (по факту 4.5) умножаем на 4 млн руб это 24 млн. В год 48млн, те примерно 0.7 млн долларов со всеми бонусами. Это даже и близко не большая зп.
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zigbert
1675950261
Приобретение Глушенкова и Пиняева еще как то вписывается в концепцию развития клуба. А вот Дзюба будет относиться к рискованному шагу Локомотива. Спасти может только одно - его результативная игра в атаке.
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