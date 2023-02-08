Я совсем не понимаю трансфера Дзюбы в «Локо»: кажется, это просто вариант на полгода. Но минусов очень много

Осенью Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и вновь стал самой обсуждаемой персоной медиаполя РПЛ. Вокруг него сосредоточилась туча слухов: от разговоров о «Торпедо» и «Венеции» до обсуждения его перехода в «Пари НН». Мы тогда тоже поучаствовали в разборе ситуации и написали такой текст:

В какой клуб уйдет Дзюба

Сейчас в жизни Артема Дзюбы происходит трансфер, который, кажется, стал производной от двухдневных переговоров. Смотрим. 7 февраля – журналист Иван Карпов инсайдит, что «Локо» подпишет контракты с Артемом Дзюбой и Игорем Смольниковым. 8 февраля – Дзюба и Смольников приехали на медосмотр клуба, немного поговорили (хотя это сильно сказано) с журналистами и уже появились с майками «Локомотива».

Быстро? Быстро. Как относиться к этому трансферу? Лично мне кажется, что с большим подозрением.

С одной стороны, есть фактор трансферной стоимости. За Дзюбу (и за Смольникова) «Локомотив» заплатил 0 евро, потому что он пришел как свободный агент. Плюс Дзюба добавить гармонии довольно проблематичной позиции чистого нападающего для «Локо». Прямо сейчас есть Иван Игнатьев, забивший 4 гола за 12 матчей РПЛ, Максим Глушенков, которому только предстоит адаптироваться к клубу, молодой Вадим Раков и вылетевший из-за травмы Вильсон Изидор.

С другой стороны, есть:

• Репутации Дзюбы. Это и история с тем самым видео, и бесконечные конфликты, и странная и немного токсичная медийность Дзюбы. «Локомотив», который только-только избавился от неприятного шлейфа от предыдущих владельцев и готовится к выживанию в РПЛ весной, нужно спокойствие. С Дзюбой оно невозможно.

Кстати, спортдир «Локо» Дмитрий Ульянов сказал: «Надеемся также, что Дзюба и Смольников станут примером профессионализма нашим молодым игрокам, ставку на которых мы будем продолжать делать в будущем».

• Большая зарплата Дзюбы. Тот же Карпов написал, что до конца сезона он будет зарабатывать 2,5 млн рублей в месяц. «РБ Спорт» писал, что Дзюба за счет высокой зарплаты и бонусов (голы+сохранения места в РПЛ) будет зарабатывать 4 млн в месяц. Его агент при этом получит комиссию в 7 млн. Сумма получается достаточно крепкой.

• Тактическая слабость Дзюбы. Здесь полностью солидарен с автором телеграм-канала «Европейский паровоз» Ильей Ковалем. Он пишет, что «Дзюба и Смольников – про упрощение игры, выходы из обороны через вынос, отсутствие прессинга и т.д.».

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Как часть проекта на полгода – да, ок, Дзюба будет терпимым вливанием, которое ориентировано, кажется, в основном на эмоциональный всплеск в этот серый сезон «Локомотива».

Но вот его дальнейшее продление (если оно состоится, конечно), вызовет массу вопросов. Дзюба уже мог перейти в «Локо» в 2018-м, но тогда это еще был праймовый футболист, который довольно опасен на поле. Сейчас он просто не вписывается в длительную стратегию.

Следите за возвращением Дзюбы в РПЛ и другими футбольными событиями с фрибетом в 2000 рублей!

Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт РПЛ