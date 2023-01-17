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  • В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо»

В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо»

17 января 2023, 18:39
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3 ноября Артем Дзюба остался без клуба. Тренер «Аданы Демирспор» Винченцо Монтелла объяснил его уход так:

«Это совместное решение нашего клуба и Артема. Очевидно, он не думал или не чувствовал, что сможет найти себе здесь место. Ему не нравилась ситуация, и стороны пришли к такому решению. Я желаю ему всего наилучшего».

Сам Дзюба позже рассказывал: «Я немного пропал с радаров, нужно было переосмыслить все, перезагрузиться и вернуться с новыми силами, эмоциями. Не переживайте, у меня все хорошо. Не слушайте все эти злые языки и недоброжелателей. Они говорят неправду. Не обращайте внимания».

Дзюба без клуба больше двух месяцев. Но куда же он пойдет дальше?

Какие слухи были о переходе Артема Дзюбы в последнее время?

Соберем только те моменты, на которые реагировали официальные действующие лица:

Роман Терюшков рассуждал о возможном переходе Дзюбы в «Химки»: «Все‑таки у футбольного клуба «Химки» есть философия развивать молодых футболистов. Наверное, запросы Артема, так скажем, не по карману «Химкам». Поэтому вряд ли речь о «Химках».

• В списке была даже «Венеция»: она сейчас выступает в Серии В, и за клуб играет Денис Черышев. Директор «Венеции» Александр Мента рассказывал: «Может быть, «Венеция» подпишет Дзюбу зимой. Сейчас мы думаем и оцениваем этот вариант. Ближе к зиме будет видно». Позже «Венеция» опровергла слухи о переходе Дзюбы, потому что все слоты для игроков без шенгенской визы в команде были заняты.

• Возникал «Сивасспор». Президент клуба Меджнун Отякмаз говорил: «Агенты Дзюбы предложили нам его. Мы пока проверяем игрока. Не делали никаких движений. Решать будет тренер. Если он скажет да, а также детали контракта будут хорошими, все возможно!». Позже Отякмаз тоже опроверг слухи.

• Определенное время ходила информация, что Дзюба окажется в «Пари НН». Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов рассказывал: «Артем Дзюба – квалифицированный футболист. Конечно же, он усилил бы «Пари НН». Но у нас не было диалога с Артемом».

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов говорил, что представители Дзюбы сами предложили его клубу: «С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильей Агаповым. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет».

С ноября о Дзюбе в «Торпедо» говорит Геркус: была информация о контракте с клубом, но он не поехал на сборы с клубом

Очень скоро после ухода Дзюбы из «Адана Демирспор» президент «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал возможность подписания Дзюбы на правах свободного агента: «Нет. Не закрыт [вопрос о его приглашении]. Такая вероятность возможна. Мы пока не выходили на связь».

В конце декабря источник, близкий к «Торпедо», сообщил «РБ Спорт», что клуб сомневается в целесообразности подписания Дзюбы. Несмотря на это, корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий написал, что Дзюба едет на сборы с «Торпедо».

На этот инсайд было несколько реакций:

  • И. о. председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский: «В «Торпедо» есть большой трансферный список, в котором находится много фамилий – это несколько десятков человек. Наверное, там есть и фамилия Дзюбы. Но никаких решений по Дзюбе и привлечению его в команду не было. А трансферные слухи мы не комментируем»;
  • Илья Геркус: «Футболисты уровня Дзюбы сначала подписывают контракт, а потом уже едут на сборы. На сегодняшний день у нас соглашения с Артемом не подписано. Но трансферное окно длинное, ничего нельзя исключать в будущем»;
  • Главный тренер Андрей Талалаев: «Мы на сборах, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал главный тренер «Торпедо».

Свежий инсайд сейчас выдал «Чемпионат». По словам источника, да, команда в Турции, а Дзюба в Москве и продолжает переговоры с клубом. В этом видит определенный смысл Геркус: он считает, что Дзюба поможет «Торпедо» сохранить место в РПЛ по итогам сезона. «Чемпионат» утверждает, что Дзюба и «Торпедо» подпишут контракт в ближайшие дни.

Уверены, что Дзюба окажется в «Торпедо»? Поможет ли он клубу в борьбе за выживание в РПЛ?

Фото: официальный сайт РПЛ

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Торпедо Нижний Новгород Химки Венеция Адана Демирспор Дзюба Артем
Комментарии (3)
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alex1951
1673967804
Основополагающее слово: Уйдет! А в какой Club? Ну ,какой? Понятно ,только в ночной.... Там и проявит себя)))
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Антибиотик
1674236239
Никогда не был поклонником данного футболиста и даже наоборот. Но если человек хочет играть в футбол и готов это делать за любой клуб, где его ждут, это поступок, достойный уважения. Помню предпенсионного Сычева в Локомотиве, когда он не один год просто просиживал в команде полным нулем и получал сумасшедшие деньги.
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Антибиотик
1674236332
И этого Сычева не возможно было выгнать, ведь для него главнее всего были деньги, а не футбол.
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