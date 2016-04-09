Равиль Сабитов: «Бердыев не впишется в «Спартак» со своей философией»

Главный тренер «Текстильщика» Равиль Сабитов выразил мнение, что наставник «Ростова» Курбан Бердыев не подойдет «Спартаку» из-за своей философии. Напомним, по слухам, специалист может возглавить московскую команду.

– Как считаете, в «Спартаке» сейчас кусают локти по поводу решения назначить минувшим летом Дмитрия Аленичева, а не Бердыева?

– Затрудняюсь ответить. Далеко не факт, что у «Спартака» Бердыева были бы такие же результаты. Насколько мне известно, красно-белые по-прежнему верят, что смогут вернуть ту игру, которая у них была при Константине Ивановиче Бескове и Олеге Романцеве. Отсюда и назначения – сначала испанца, пропагандирующего схожий футбол, а затем Валерия Карпина и Дмитрия Аленичева. Не думаю, что Курбан Бердыев вписался бы в «Спартак» со своей философией игры.