Сабитов: «Долматов – огромнейший тактик»

Известный в прошлом российский футболист Равиль Сабитов рассказал о том, с какими наставниками в свое время ему приходилось работать.

- О тренерской карьере думали?

- Пока играл, вообще не возникали мысли. Я закончил в 27. Не ожидал, что так рано получится. Думал поиграть до 35-36, потому что никогда не было проблем ни с режимом, ни со здоровьем. Мне сильно повезло, потому что я как футболист прошел практически всех лучших тренеров на тот момент. Малофеев, Бышовец, Бесков, Долматов. Прочувствовал на себе разные подходы. Как они тренируют, как общаются с футболистами, с административным штабом, медперсоналом. Единственный, с кем не удалось поработать как футболисту – это Лобановский.

- И чей подход вам ближе?

- Стараюсь комбинировать. Долматов – огромнейший тактик. Он уже тогда думал и говорил об игре в линию – то, что потом смог реализовать в ЦСКА. Бесков – тренер, который очень здорово ставит игру команде, но ему нужны исполнители под его модель. Он не сможет научить медведя кататься на велосипеде. Ему нужен не медведь, а велосипедист. Малофеев – открытый, искренний, откровенный человек. С ним приятно работать, знаешь, что никаких интриг за спиной не будет. Одна из сильных сторон Бышовца – умение находить общий язык с руководством.

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