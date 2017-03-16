Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сабитов: «Шанс на выход «Ростова» в четвертьфинал Лиги Европы минимален»

Сабитов: «Шанс на выход «Ростова» в четвертьфинал Лиги Европы минимален»

16 марта 2017, 13:27
6

Футбольный тренер Равиль Сабитов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча завершилась вничью 1:1.

«Шанс выхода дальше минимальный, с учетом тех проблем, что появились у «Ростова» в последней игре. К тому же играть команда сегодня будет на выезде. Да, ребята приобрели опыт, необходимый в таких матчах против грозных соперников. Думаю, что игра будет выстроена таким образом, что команда сыграет от обороны и постарается сохранить ворота в неприкосновенности, сыграть «на ноль». С приходом Бердыева «Ростов» приобретает другие краски, игроки расцветают в этой команде», – сказал специалист в интервью «Национальной службе новостей».

Встреча начнется в 23:05 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Бердыев Курбан Сабитов Равиль
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
balaton78
1489662134
Предсказателей в топку! Ростову победы! Все покажет игра!
Ответить
Бмв525
1489663645
Да ну блин народ как это на ноль вы что гоните !!!!!?
Ответить
Бмв525
1489663731
Нет сомнений что ростов пропустит !! Главноезабить больше ну или ничью держать . А на ноль не получиться играть на олд трафорд
Ответить
zarsm
1489666600
0-2
Ответить
vgarakh
1489667023
В крайнем случае 2:2, а так победа Ростова!!!
Ответить
Очарованный странник
1489680386
Уважаемый Равиль. Вы рассуждаете очень правильно со статистической точки зрения. Но футбол тем и хорош, что праздники возможны и предпосылки к этому есть. Надеюсь, у Вами не двигает национальная обида - с нынешним руководством Татарстана у Бердыева К.Б. не срослось. Я думал руководство "остынет", но видимо, сильно он (КББ) разочаровал, что никак не успокоятся. То пугали Азмуна, то штрафами снимали с рейса КББ, но Руслан Нигматуллин выступит с разгромным анализом. Вы же трезвомыслящий специалист. Это Вы так мотивируете российскую команду. Мне представляется - это не оптимальный подход. Получается как в известно поговорке "назло бабушке отморожу уши" - "Назло татарам обыграю МЮ". Вам удачи в Вашем труде. Воспитывайте талантливых футболистов.
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+