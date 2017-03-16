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    Сабитов: «Шанс на выход «Ростова» в четвертьфинал Лиги Европы минимален»

    Футбольный тренер Равиль Сабитов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча завершилась вничью 1:1.

    «Шанс выхода дальше минимальный, с учетом тех проблем, что появились у «Ростова» в последней игре. К тому же играть команда сегодня будет на выезде. Да, ребята приобрели опыт, необходимый в таких матчах против грозных соперников. Думаю, что игра будет выстроена таким образом, что команда сыграет от обороны и постарается сохранить ворота в неприкосновенности, сыграть «на ноль». С приходом Бердыева «Ростов» приобретает другие краски, игроки расцветают в этой команде», – сказал специалист в интервью «Национальной службе новостей».

    Встреча начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 13:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      Очарованный странник 16 марта 2017, 19:06

      Уважаемый Равиль. Вы рассуждаете очень правильно со статистической точки зрения. Но футбол тем и хорош, что праздники возможны и предпосылки к этому есть. Надеюсь, у Вами не двигает национальная обида - с нынешним руководством Татарстана у Бердыева К.Б. не срослось. Я думал руководство "остынет", но видимо, сильно он (КББ) разочаровал, что никак не успокоятся. То пугали Азмуна, то штрафами снимали с рейса КББ, но Руслан Нигматуллин выступит с разгромным анализом. Вы же трезвомыслящий специалист.
      Это Вы так мотивируете российскую команду. Мне представляется - это не оптимальный подход. Получается как в известно поговорке "назло бабушке отморожу уши" - "Назло татарам обыграю МЮ".
      Вам удачи в Вашем труде. Воспитывайте талантливых футболистов.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 марта 2017, 15:23

      В крайнем случае 2:2, а так победа Ростова!!!

      0
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      Рейтинг: +1521

      zarsm 16 марта 2017, 15:16

      0-2

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 марта 2017, 14:28

      Нет сомнений что ростов пропустит !! Главноезабить больше ну или ничью держать . А на ноль не получиться играть на олд трафорд

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 16 марта 2017, 14:27

      Да ну блин народ как это на ноль вы что гоните !!!!!?

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      Рейтинг: -256

      balaton78 16 марта 2017, 14:02

      Предсказателей в топку! Ростову победы! Все покажет игра!

      4
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