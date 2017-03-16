Сабитов: «Шанс на выход «Ростова» в четвертьфинал Лиги Европы минимален»

Уважаемый Равиль. Вы рассуждаете очень правильно со статистической точки зрения. Но футбол тем и хорош, что праздники возможны и предпосылки к этому есть. Надеюсь, у Вами не двигает национальная обида - с нынешним руководством Татарстана у Бердыева К.Б. не срослось. Я думал руководство "остынет", но видимо, сильно он (КББ) разочаровал, что никак не успокоятся. То пугали Азмуна, то штрафами снимали с рейса КББ, но Руслан Нигматуллин выступит с разгромным анализом. Вы же трезвомыслящий специалист.
Это Вы так мотивируете российскую команду. Мне представляется - это не оптимальный подход. Получается как в известно поговорке "назло бабушке отморожу уши" - "Назло татарам обыграю МЮ".
Вам удачи в Вашем труде. Воспитывайте талантливых футболистов.
Футбольный тренер Равиль Сабитов поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча завершилась вничью 1:1.
«Шанс выхода дальше минимальный, с учетом тех проблем, что появились у «Ростова» в последней игре. К тому же играть команда сегодня будет на выезде. Да, ребята приобрели опыт, необходимый в таких матчах против грозных соперников. Думаю, что игра будет выстроена таким образом, что команда сыграет от обороны и постарается сохранить ворота в неприкосновенности, сыграть «на ноль». С приходом Бердыева «Ростов» приобретает другие краски, игроки расцветают в этой команде», – сказал специалист в интервью «Национальной службе новостей».
Встреча начнется в 23:05 по московскому времени.