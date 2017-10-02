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Сабитов: «Зенит» пытался взять «Анжи» малой кровью»

2 октября 2017, 06:16

Известный российский тренер Равиль Сабитов, в настоящее время возглавляющий в Латвии клуб «Елгава», поделился своим взглядом на неудачный результат «Зенита» в матче 12-го тура российской Премьер-лиги с «Анжи». По его словам, махачкалинцы проявили силу характера и высокую самоотдачу, порадовали своих болельщиков хорошей игрой и положительным результатом.

Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» завершился со счетом 2:2.

– Такая стойкость «Анжи» была для вас неожиданной?

– Конечно. Мы ведь говорим о том, что «Зенит» борется за чемпионство, а «Анжи» – за сохранение прописки в Премьер-лиге. Махачкалинцы проявили силу характера и высокую самоотдачу, порадовали своих болельщиков хорошей игрой и положительным, я считаю, результатом.

– «Зенит» сыграл не на своем уровне?

– У питерцев с самого начала не все получалось. Сине-бело-голубые постарались действовать на классе и взять соперника малой кровью, не прилагая для этого больших усилий. А махачкалинцы молодцы – вместо этого заставили «Зенит» напрячься, и ему пришлось попотеть, чтобы спасти игру.

– Может быть, питерцы не до конца восстановились после четвергового матча Лиги Европы с «Реалом Сосьедадом»?

– Нет, это не могло сказаться. С такими качественными футболистами и тренером, с такой длинной скамейкой «Зенит» может играть удачно сразу на три фронта. После этого матча никаких оправданий у питерцев быть не должно.

– «Зенит» остается главным претендентом на чемпионство?

– Более того – он и будет чемпионом, я уверен. Сейчас есть все предпосылки для того, что именно «Зенит» завоюет золото, и ни одной предпосылки для противного. В российском чемпионате я не вижу для питерцев вообще никаких проблем. Да, на каких-то локальных отрезках они могут играть хуже, чем обычно, но только на локальных. Ни один другой российский клуб сейчас не может на равных соперничать с «Зенитом» ни по инфраструктуре, ни по уровню тренера, ни по уровню футболистов.

– Главная сила «Зенита» в Манчини или в игроках?

– Есть тренерские команды: например, «Бавария» играла в немецкий футбол, в нее пришел Гвардиола – и она заиграла в испанский. А есть команды, которые добиваются результата за счет высокого индивидуального уровня футболистов, к числу относится и «Зенит». Сегодня мы не видим, чтобы Манчини поставил питерскому клубу какой-то свой собственный стиль, но видим, что там есть, например, Кокорин, который при плохой игре все равно может забить гол и вытащить команду.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Сабитов Равиль
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