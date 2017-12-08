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    • Сабитов: «Уход Карреры из «Спартака» будет поступком мужественным и честным»

    Сабитов: «Уход Карреры из «Спартака» будет поступком мужественным и честным»

    Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов, работающий сейчас в латвийской «Елгаве», остался разочарован результатом «Спартака» в Лиге чемпионов в матче шестого тура группового этапа с «Ливерпулем». Он считает, что Массимо Каррера ошибся с выбором тактики красно-белых на эту встречу.

    «Команда очень быстро сдалась и практически перестала сопротивляться после первого пропущенного гола. Самое главное, наверное, было удержать свои ворота в неприкосновенности и играть на быстрых ответных атаках. Тогда мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью, а при хорошем стечении обстоятельств и на победу.

    Думаю, тактика была выбрана неправильно. Думаю, это связано с индивидуальностью каждого футболиста. Игроки «Ливерпуля» были сильны в этом компоненте как в индивидуальной технике, так и в индивидуально-тактическом мышлении, не говоря уже про командную игру.

    Что касается Карреры, уйдет он или нет после этого матча, думаю, что поражение очень сильное, и если он так поступит, это будет мужественно и честно. Но я считаю, что это не тот случай, когда надо уходить. Игроки в данной ситуации просто раздавлены. Каждый прекрасно понимает, что одно дело проиграть 0:1 или 1:2, но ни в коем случае не 0:7. Потому что тут можно сказать, что футболистов положили на лопатки, и в мировом футболе они расписались в своем бессилии.

    Конечно, это очень сильный психологический удар. Но следующая игра 10 декабря против ЦСКА. И я думаю, что «Спартак» выйдет из этой ситуации достойно, матч будет очень интересный. Не думаю, что они проиграют», – сказал Сабитов «НСН».

    Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.12.2017 10:42
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    Комментарии (39)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1512729745
    нечего всех собак на тренера вешать, выигрывают все вместе вот и проигрывать нужно также, просто сделать выводы и вперед!
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    alp
    1512730194
    .. единственный нормальный человек в нынешнем Спартаке. Будет большой ошибкой дать ему отставку
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    slavа0508
    1512732617
    Вот ещё один спец выискался,,,,Каррера впервые за16 лет чемпионат выиграл,,,,а тут как беда понабежали горе горлопаны,,,,,
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    фантоци
    1512740181
    Не согласен! С чего ему уходить?Человек второй сезон в команде , а уже привел Спартак к чемпионству. Не люблю Спартак , но с Карерой, команда смотриться не плохо.А 7-0 это больше к футболистам,возомнили о себе хрен знает что
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    Холстомер
    1512740908
    Зови теперь Бекиича, Спартак!
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    retiremen
    1512743567
    Это какой то анахронизм. Проиграл - уходи! Брось людей в такой ситуации и уходи! У Спартака совсем все плохо???? У них все норм. Ну почти норм. Ну у кого не бывает. Если бы это в системе было, а так.....
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    Полная Канистра
    1512747797
    пшёл вон кукарекало с приставкой Б/У ишь чего захотел следи за своими дохлыми шпротами Представляю какой бы счет был бы Ливерпуль с этой супер пупер топ Елгавой
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    Аид666
    1512792075
    налетели шакалы... после одной крупной осечки требуют отставки... коротка же память на положительное...
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    nemolod
    1512806819
    Никакого смысла нет увольнять тренера команды,которая борется за чемпионство,кубок и вышла в плей-офф ЛЕ! В перерыве есть возможность усилиться,поработать над ошибками и достойно отыграть весенние матчи! А итальянец-он и сам уйдет,но только после того,как у него закончится контракт!
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    ologreds
    1694991777
    numo528502
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