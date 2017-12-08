Сабитов: «Уход Карреры из «Спартака» будет поступком мужественным и честным»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов, работающий сейчас в латвийской «Елгаве», остался разочарован результатом «Спартака» в Лиге чемпионов в матче шестого тура группового этапа с «Ливерпулем». Он считает, что Массимо Каррера ошибся с выбором тактики красно-белых на эту встречу.

«Команда очень быстро сдалась и практически перестала сопротивляться после первого пропущенного гола. Самое главное, наверное, было удержать свои ворота в неприкосновенности и играть на быстрых ответных атаках. Тогда мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью, а при хорошем стечении обстоятельств и на победу.

Думаю, тактика была выбрана неправильно. Думаю, это связано с индивидуальностью каждого футболиста. Игроки «Ливерпуля» были сильны в этом компоненте как в индивидуальной технике, так и в индивидуально-тактическом мышлении, не говоря уже про командную игру.

Что касается Карреры, уйдет он или нет после этого матча, думаю, что поражение очень сильное, и если он так поступит, это будет мужественно и честно. Но я считаю, что это не тот случай, когда надо уходить. Игроки в данной ситуации просто раздавлены. Каждый прекрасно понимает, что одно дело проиграть 0:1 или 1:2, но ни в коем случае не 0:7. Потому что тут можно сказать, что футболистов положили на лопатки, и в мировом футболе они расписались в своем бессилии.

Конечно, это очень сильный психологический удар. Но следующая игра 10 декабря против ЦСКА. И я думаю, что «Спартак» выйдет из этой ситуации достойно, матч будет очень интересный. Не думаю, что они проиграют», – сказал Сабитов «НСН».

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Спартак» завершился со счетом 7:0. Англичане вышли в плей-офф турнира с первого места с девятью очками. Москвичи же завершили Лигу чемпионов на третьей строчке, набрав шесть баллов. Они продолжат выступления в плей-офф Лиги Европы.