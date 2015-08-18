Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Сабитов: «Динамо» может стать базовым клубом для сборной России»

    Сабитов: «Динамо» может стать базовым клубом для сборной России»

    Известный специалист Равиль Сабитов, в свое время выступавший за московское «Динамо» прокомментировал «новый курс», взятый руководством бело-голубых.

    «Точно не знаю сегодняшнюю политику бело-голубых, но мне как динамовцу хочется, чтобы команда всегда боролась за призовые места и золото. Уже и не вспомнишь, когда в последний раз клуб становился чемпионом, хотя возможности и ресурсы в свое время были хорошие. Большие надежды возлагали на Станислава Черчесова, имевшего отличный подбор футболистов, но в призеры попасть не удалось. В том, что творится сейчас, вижу только один плюс – наша российская молодежь, еще недавно игравшая в дубле у Димы Хохлова, имеет постоянную практику. Мы видим, что ребята уже могут выступать на уровне премьер-лиги. Думаю, в перспективе «Динамо» в какой-то момент может оказаться базовым клубом для сборной России. Уже видны какие-то плоды – тот же Гриша Морозов, например. Он забил два мяча и вскоре может попасть на карандаш главному тренеру национальной команды», – заявил Сабитов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2015 15:32
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997370
    numo439428
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+