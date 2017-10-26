Сабитов назвал фаворитом Кубка России «Спартак» лишь на бумаге

Российский специалист Равиль Сабитов, возглавляющий клуб Высшей лиги Латвии «Елгава», не верит, что «Спартак» является главным претендентом на победу в нынешнем розыгрыше Кубка России.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» завершился со счетом 5:2.

– Главный фаворит Кубка России – московский «Спартак»?

– На бумаге. В связи с тем, что это футбол, и в связи с тем, что это Кубок, здесь могут быть любые неожиданности. История знает множество примеров, когда фавориты на бумаге не оказывались фаворитами на деле.

– Вылет 12 представителей Премьер-лиги на ранних стадиях свидетельствует о низком престиже Кубка?

– Я думаю, что да. Почему так происходит? Во-первых, на сегодняшний момент не все команды имеют достойную скамейку для выступления одновременно на два фронта. А во-вторых, многие ставят Кубок на второе место, так как понимают, что большую роль в нем играет фактор удачи, нежели подтверждение класса на длинной дистанции. Большие команды включают здесь рационализм и прагматизм, это нормальная ситуация и веяние времени. Бывают турниры, которые рано или поздно угасают. Например, раньше проводились престижные детско-юношеские турниры «Кожаный мяч», «Переправа», «Надежда», а где они сейчас?