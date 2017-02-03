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    Равиль Сабитов: «Алексей Миранчук? Нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше»

    Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов с понимаем отнесся к желанию полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука покинуть московский клуб. Напомним, основным претендентом на игрока является «Рубин».

    «Судя по тому, что пишут в СМИ, уход Алексея из «Локомотива» – следствие агентинских игр. Если же рассуждать о футбольной составляющей, то для команды уход Миранчука станет заметной потерей. Клуб находится не в той ситуации, когда так спокойно можно терять игрока основного состава.

    Со стороны игрока... Думаю, здесь все зависит от персонального контракта, и нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше. В современном футболе уже лет как 5-10 патриотизм к клубам прошел, игроки понимают, что футбол для них – средство заработка, поэтому каждый выбирает то, что будет лучше для него и его семьи», – сказал Сабитов.

    В нынешнем сезоне на счету Миранчука в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.

    Источник: Rusfootball.info

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    03.02.2017 22:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 4 февраля 2017, 04:46

      Пусть валит в Китай тогда, если ему пару лямов мало. Кто он такой вообще? Еще ничего не добился.

      0
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 4 февраля 2017, 03:37

      Каких игр? Агентинских?

      0
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 3 февраля 2017, 23:45

      Пусть валит уже если бабло на первом месте у него!А для Локо это не будет ощутимой потерей!

      1
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      Рейтинг: +37

      ololoshka > Fedor4uk 4 февраля 2017, 01:18

      видел новость что Локо ему контракт предлагал на 2 ляма в год,но не готово платить агенту дикие бабосы, а Лешка походу просто своего мнения не имеет

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