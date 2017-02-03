Равиль Сабитов: «Алексей Миранчук? Нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше»

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов с понимаем отнесся к желанию полузащитника железнодорожников Алексея Миранчука покинуть московский клуб. Напомним, основным претендентом на игрока является «Рубин».

«Судя по тому, что пишут в СМИ, уход Алексея из «Локомотива» – следствие агентинских игр. Если же рассуждать о футбольной составляющей, то для команды уход Миранчука станет заметной потерей. Клуб находится не в той ситуации, когда так спокойно можно терять игрока основного состава.

Со стороны игрока... Думаю, здесь все зависит от персонального контракта, и нельзя винить футболиста в том, что он хочет идти туда, где условия будут лучше. В современном футболе уже лет как 5-10 патриотизм к клубам прошел, игроки понимают, что футбол для них – средство заработка, поэтому каждый выбирает то, что будет лучше для него и его семьи», – сказал Сабитов.

В нынешнем сезоне на счету Миранчука в РФПЛ – 16 матчей, один забитый мяч и одна результативная передача.