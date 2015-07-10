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«Сахалин» уволил Сабитова

10 июля 2015, 10:13
9

Потерявший прописку в ФНЛ «Сахалин» расторг на днях контракт с главным тренером Равилем Сабитовым и назначил на этот пост Александра Алферова. Именно под руководством этого специалиста в минувшем сезоне зону «Восток» выиграл клуб «Байкал», который в текущем году будет играть в ФНЛ.

Перед дальневосточниками стоит конкретная задача по итогам сезона 2015/2016 вернуться в дивизион рангом выше.

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Источник: Sportbox.ru
ПФЛ Сахалин Сабитов Равиль
Комментарии (9)
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aseke25
1436513359
Какая боль...
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Salihamidjic
1436513386
Удачи!
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kkomov
1436513543
заслуженно!
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mat73
1436516767
Сабитов там проработал, если память мне не изменяет, всегото пару-тройку месяцев, придя вместо сбежавшего оттуда Юрана или Канчельскиса, или Добровольского)))
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Rruma
1436517099
Сахалин! Вперед!
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IKER-RAUL
1436521140
Удачи в возвращении
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volkan
1436551692
давно пара
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Бригант 669
1436570299
САхалин N1!!!!! Сахалин вперед!!
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Сибирский Сибиряк
1438356172
А где турнирная таблица?
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