«Сахалин» уволил Сабитова

Потерявший прописку в ФНЛ «Сахалин» расторг на днях контракт с главным тренером Равилем Сабитовым и назначил на этот пост Александра Алферова. Именно под руководством этого специалиста в минувшем сезоне зону «Восток» выиграл клуб «Байкал», который в текущем году будет играть в ФНЛ.



Перед дальневосточниками стоит конкретная задача по итогам сезона 2015/2016 вернуться в дивизион рангом выше.



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