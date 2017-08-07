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Сабитов: «Зенит» мощный, но и «Спартак» не команда пленных»

7 августа 2017, 07:16

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», а также экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов считает, что разгромное поражение «Спартака» на выезде от «Зенита» было обеспечено мощью и тактическим превосходством сине-бело-голубых над соперником.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– 5:1 – это «Зенит» такой мощный или «Спартак» такой слабый?

– «Зенит» мощный. «Спартак» – не команда пленных и не мальчик для битья. Красно-белые тоже выглядели хорошо, однако питерцы все равно полностью их переиграли. На протяжении обоих таймов зенитовцы поддерживали очень высокий темп и при счете 2:0 не остановились, а продолжили оказывать давление на ворота соперника и в итоге добились крупной победы.

«Зенит» очень грамотно смотрелся тактически, произвел хорошее впечатление и сделал большую заявку на чемпионство.

– В чем же выражалась тактическая грамотность в исполнении сине-бело-голубых?

– В том, что Кокорину, который прибавляет от матча к матчу, была дана свобода перемещений по футбольному полю, он не был привязан к какой-то конкретной позиции, мы видели его по ходу встречи и справа, и слева.

Плюс Александр старался открываться в свободные зоны и тем самым, на мой взгляд, здорово запутывал оборону «Спартака».

Также отмечу постоянные подключения к атаке крайних защитников «Зенита» Смольникова и Кришито, которые не давали покоя своим визави Ещенко и Комбарову.

– Зато Дзюба в стартовый состав уже не попадает.

– Для тактического рисунка Манчини такой легкий и подвижный нападающий, как Кокорин, является более предпочтительным вариантом, чем такой ледокол на острие атаки, как Дзюба. «Зенит» ведь сейчас не ищет длинными передачами высокого нападающего, который сбрасывал бы мячи быстрым инсайдам.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Комбаров Дмитрий Ещенко Андрей Смольников Игорь Кокорин Александр Кришито Доменико Манчини Роберто Сабитов Равиль
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