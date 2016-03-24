Сабитов: «Про юного Дзюбу говорили, что он спокойно сможет стать ведущим или комментатором на ТВ»

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов рассказал о том, какие впечатления у него остались от нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы, когда тот играл под его руководством.

«У нас с ним сложились неплохие взаимоотношения еще тогда, когда ему было 17 лет. Мне сразу бросились в глаза лидерские и компанейские качества Дзюбы. Он всегда был весел, открыт, от него постоянно звучали какие-то шутки-прибаутки. Вокруг него всегда было много ребят, и он регулярно рассказывая какие-то истории, поднимал дух в команде.

Об Артеме существует множество различных забавных историй, которые хорошо известны болельщикам. Я тоже внесу свою лепту в это дело и расскажу еще парочку. Как-то мы были на сборах на стадионе «Лужники», где как раз готовились к Мемориалу Гранаткина. К нам приехало телевидение делать репортаж о подготовке к этому турниру, и корреспонденты спросили меня о том, кто из футболистов может выступить так, чтобы он не боялся камер и за него было не стыдно. Я ответил, что такого опыта ни у кого из ребят нет, но, успев к тому моменту чуть-чуть познакомиться с командой, предложил Дзюбу, объяснив это тем, что он вроде бы такой смышленый парень. Я не знаю, что он там говорил, потому что съемка проходила без моего участия. Но после того, как все закончилось, я спросил у телевизионщиков: «Ну, как парень?». Они говорят: «Просто золотой! Если вдруг он не станет футболистом, то спокойно может быть или ведущим на телевидении, или комментатором». То есть, видимо, Артем спокойно вышел, рассказал то, что он думает, не молчал, не мычал, и им это очень понравилось.

Вторая история связана с тем, что у меня все теоретические занятия всегда проходят в веселой обстановке. Я стараюсь внести в серьезный процесс небольшую толику юмора. Однажды, желая мотивировать ребят, я им говорил, что если они будут стараться, отдаваться игре по полной программе, то каждый из них имеет хорошие шансы попасть в большой клуб. И я сказал, обращаясь к Дзюбе: «Артем, если ты будешь стараться, играть с полной самоотдачей, прикладывать максимум усилий на поле, то мы тебя увидим в «Барселоне»!». На это он мне тут же ответил: «Да? Это кем? Седьмым администратором – бутсы чистить футболистам?!». То есть весь мой мотивационный настрой он взял и перевел в шутку. Конечно, все посмеялись, но вывод он все равно для себя сделал. Артем – не глупый парень, однако в тот момент, может быть, ему не понравилось, что я его выделил из всех, или еще что-то. И он таким образом скромно ушел в тень. В общем, в этом весь Дзюба!», – поделился Сабитов.