Сабитов: «Будет у «Локомотива» игра – придут и болельщики

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что низкая посещаемость игры 5-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Тереком» оправданна.

«Матч «Локомотив» – «Терек» проходил в режиме «лайт». Железнодорожники хотели выиграть, а грозненцы заведомо выставили «автобус». Вскрыть такую оборону «Локомотив» так и не смог – не хватало быстрых перемещений по полю, скорости в передачах. В этом компоненте команде нужно прибавлять, тогда результат обязательно придет.

Пока же «Локомотив» играет в академическом темпе. Но в целом подбор футболистов очень хороший, и ему по силам побороться за призовые места. Что касается низкой посещаемости, то убежден: будет игра – придут и болельщики. Посмотрите на эволюцию в том же «Спартаке» – как народ ходил при предыдущем тренере, и как сейчас», – заявил Сабитов.