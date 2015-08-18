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    Сабитов: «Будет у «Локомотива» игра – придут и болельщики

    Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов считает, что низкая посещаемость игры 5-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Тереком» оправданна.

    «Матч «Локомотив» – «Терек» проходил в режиме «лайт». Железнодорожники хотели выиграть, а грозненцы заведомо выставили «автобус». Вскрыть такую оборону «Локомотив» так и не смог – не хватало быстрых перемещений по полю, скорости в передачах. В этом компоненте команде нужно прибавлять, тогда результат обязательно придет.

    Пока же «Локомотив» играет в академическом темпе. Но в целом подбор футболистов очень хороший, и ему по силам побороться за призовые места. Что касается низкой посещаемости, то убежден: будет игра – придут и болельщики. Посмотрите на эволюцию в том же «Спартаке» – как народ ходил при предыдущем тренере, и как сейчас», – заявил Сабитов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.08.2015 14:50
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    Комментарии (4)
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    Nesterenko
    1439954102
    У Спартак все-время болелы есть, независимо от тренера, а почему так мало у локо - непонятно. Команда в прошлом году взяла бронзу, сейчас кубок.....
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    nikita-negr
    1439961703
    И что взяли бронзу.могли и золото брать если бы не слили концовку.а про кубок я вообще молчу чего одна игра с газовиком стоит.смех
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    sergey_andreich
    1439970293
    1) Рекламная политика должна быть куда серьезнее 2) Билеты должны стоить одинаково, как на Терек, так и на Краснодар, а местами разница 500 руб на тот же сектор 3) И игра должна быть более живой, конечно
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    ologreds
    1694997370
    numo439424
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