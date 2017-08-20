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  • Сабитов: «Локомотиву» следует сказать «спасибо» Самедову за такой подарок в матче со «Спартаком»

Сабитов: «Локомотиву» следует сказать «спасибо» Самедову за такой подарок в матче со «Спартаком»

20 августа 2017, 08:50
17

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал победу команды над «Спартаком» (4:3) в 7-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, удаление полузащитника красно-белых Александра Самедова в конце первого тайма стал решающим моментом во встрече.

«Вкратце можно сказать, что матч получился очень интересным для тренеров и для зрителей. «Спартак» выглядел очень достойно. «Локомотив», с учетом того, что красно-белые остались без одного игрока в первом тайме, выиграл заслуженно. Что касается начала встречи, можно обратить внимание, что железнодорожники начали игру гораздо резвее, создавали хорошие моменты. «Спартак» выглядел не самым лучшим образом. Но забитые два мяча быстро преобразили игру красно-белых, они почувствовали уверенность, а в то же время «Локомотив» слегка растерялся. Игра во втором тайме? Железнодорожникам играть на победу было намного проще, так как удаление сильно повлияло на итоговый результат этого матча. «Локомотив» должен сказать «спасибо» своему бывшему игроку Самедову за такой подарок», – заявил Сабитов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Сабитов Равиль
Комментарии (17)
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alex1951
1503209122
,,свой среди чужих,чужой среди своих,, - пожалуй подходит,а как дюмаеть - сам ,самоедович самедов?
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Serjoga
1503215035
В матче с ЦСКА у Спартака никого не удаляли, но..., но они проиграли, потому что не готовы физически играть 90 минут в полную силу! С Динамо, Зенитом и Локомотивом то же самое! Каррера "запорол" подготовительный этап"! А удаление Самедова-это отговорки! Правда Самедов в этом не виноват! Да и артистизм, по-моему, у спартаковских игроков отрабатывается на тренировках. Он видит, как за нырки Жиркова, Лаборде, Дзюбы дают пенальти, а не желтые карточки, вот и решил по легкому сообразить "левый" пеналь-не прошло! Кстати вчера в матче Жирона-Атлетико М при счете 2:0 у Атлетико удалили Гризмана, так ребята в десятером забили 2 мяча и ушли от поражения! А Спартак после удаления "сдулся"!
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talgatnurzhanov2006
1503215038
Абсолютно верно. Если бы не удаление самедова спартак без проблем бы победил, может даже 4:0
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anri1703
1503216946
после 0-2 промелькнула мысль что все ..но потом при 1-2 вспомнился матч спартака слоко 3-4 когда Иванович еще играл за локо
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Argon
1503218200
Не редко команды в меньшинстве активизируются и вытягивают матчи. Спартак же удаление использует в качестве оправдания.
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зенит ничто
1503219843
вместо жано надо было выпускать не никакущего мельгарехо а джикию!было бы больше пользы!
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VVM1964
1503225477
И Еськову тоже
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Alex Flash
1503226082
полными составами лоховоз ssal идти вперёд боялся нарваться навстречку и странно что не выпустили Джикию и не поставили автобус как Тосно очень много странностей абсолютно не меняется тактика команды в лч будет с такой игрой по 0-5
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