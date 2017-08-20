Сабитов: «Локомотиву» следует сказать «спасибо» Самедову за такой подарок в матче со «Спартаком»

Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал победу команды над «Спартаком» (4:3) в 7-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, удаление полузащитника красно-белых Александра Самедова в конце первого тайма стал решающим моментом во встрече.

«Вкратце можно сказать, что матч получился очень интересным для тренеров и для зрителей. «Спартак» выглядел очень достойно. «Локомотив», с учетом того, что красно-белые остались без одного игрока в первом тайме, выиграл заслуженно. Что касается начала встречи, можно обратить внимание, что железнодорожники начали игру гораздо резвее, создавали хорошие моменты. «Спартак» выглядел не самым лучшим образом. Но забитые два мяча быстро преобразили игру красно-белых, они почувствовали уверенность, а в то же время «Локомотив» слегка растерялся. Игра во втором тайме? Железнодорожникам играть на победу было намного проще, так как удаление сильно повлияло на итоговый результат этого матча. «Локомотив» должен сказать «спасибо» своему бывшему игроку Самедову за такой подарок», – заявил Сабитов.