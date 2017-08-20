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    Сабитов: «Локомотиву» следует сказать «спасибо» Самедову за такой подарок в матче со «Спартаком»

    Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал победу команды над «Спартаком» (4:3) в 7-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, удаление полузащитника красно-белых Александра Самедова в конце первого тайма стал решающим моментом во встрече.

    «Вкратце можно сказать, что матч получился очень интересным для тренеров и для зрителей. «Спартак» выглядел очень достойно. «Локомотив», с учетом того, что красно-белые остались без одного игрока в первом тайме, выиграл заслуженно. Что касается начала встречи, можно обратить внимание, что железнодорожники начали игру гораздо резвее, создавали хорошие моменты. «Спартак» выглядел не самым лучшим образом. Но забитые два мяча быстро преобразили игру красно-белых, они почувствовали уверенность, а в то же время «Локомотив» слегка растерялся. Игра во втором тайме? Железнодорожникам играть на победу было намного проще, так как удаление сильно повлияло на итоговый результат этого матча. «Локомотив» должен сказать «спасибо» своему бывшему игроку Самедову за такой подарок», – заявил Сабитов.

    Источник: Rusfootball.info

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    20.08.2017 08:50
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 20 августа 2017, 13:48

      полными составами лоховоз ssal идти вперёд боялся нарваться навстречку и странно что не выпустили Джикию и не поставили автобус как Тосно очень много странностей абсолютно не меняется тактика команды в лч будет с такой игрой по 0-5

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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 20 августа 2017, 12:04

      вместо жано надо было выпускать не никакущего мельгарехо а джикию!было бы больше пользы!

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      Рейтинг: +1168

      Argon 20 августа 2017, 11:36

      Не редко команды в меньшинстве активизируются и вытягивают матчи. Спартак же удаление использует в качестве оправдания.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 августа 2017, 11:15

      после 0-2 промелькнула мысль что все ..но потом при 1-2 вспомнился матч спартака слоко 3-4 когда Иванович еще играл за локо

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 20 августа 2017, 10:43

      Абсолютно верно. Если бы не удаление самедова спартак без проблем бы победил, может даже 4:0

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > talgatnurzhanov2006 20 августа 2017, 11:02

      Задолбали! Вспомни прошлогодний матч твоего СЛАВНОГО СРАПТАКА против Ростова, когда удалили двух игроков у Роставчан и вы смогли кое как обыграть соперника!!!! После этой сраной победы 1:0 вы все тут орали, что и в равных составах вы бы всё равно выиграли потому, что ВЫ СРАПТАК! Так вот я скажу, что ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ! В равных составах счет был бы 2:5!!!!

      3
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > Fan Loko mik 20 августа 2017, 11:05

      Вспомни ещё матч с ЦСКА!!! Когда команда играющая в десятером дёрнула твой СРАПТАК 2:1, проигрывая по ходу встречи 0:1. Ещё вопросы есть!!! Тренируйтесь ребята и опуститесь с небес!!! Долго празднуете свою победу!

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > talgatnurzhanov2006 20 августа 2017, 11:34

      Спартак купил заговорщика Самедова, вот теперь сами пусть и разбираются. А насчет твоей ереси по прогнозу 4-0, то знаешь, если бы у бабушки было что-то, то она бы была дедушкой...

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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 > Fan Loko mik 21 августа 2017, 15:09

      вы свой бумеранг проглотите до конца сначала, прошлогодний матч он вспомнил.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 августа 2017, 10:43

      В матче с ЦСКА у Спартака никого не удаляли, но..., но они проиграли, потому что не готовы физически играть 90 минут в полную силу! С Динамо, Зенитом и Локомотивом то же самое! Каррера "запорол" подготовительный этап"! А удаление Самедова-это отговорки! Правда Самедов в этом не виноват! Да и артистизм, по-моему, у спартаковских игроков отрабатывается на тренировках. Он видит, как за нырки Жиркова, Лаборде, Дзюбы дают пенальти, а не желтые карточки, вот и решил по легкому сообразить "левый" пеналь-не прошло! Кстати вчера в матче Жирона-Атлетико М при счете 2:0 у Атлетико удалили Гризмана, так ребята в десятером забили 2 мяча и ушли от поражения! А Спартак после удаления "сдулся"!

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Serjoga 20 августа 2017, 11:52

      только кто заставлял Самедова нырять? Счет был 2-0 в пользу Спартака..

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Diesel133 20 августа 2017, 14:17

      Я же написал, что у них это (нырки и симуляция) отрабатывается на тренировках. А вот принудительно или самоподготовка это вопрос!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 августа 2017, 09:05

      ,,свой среди чужих,чужой среди своих,,
      - пожалуй подходит,а как дюмаеть - сам ,самоедович самедов?

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