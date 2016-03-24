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  • Сабитов: «Радует, что Слуцкий не боится идти на эксперименты в сборной»

Сабитов: «Радует, что Слуцкий не боится идти на эксперименты в сборной»

24 марта 2016, 20:45
2

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов рассказал о своих ожиданиях от предстоящих товарищеских матчей национальной команды против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

«С точки зрения футбольного специалиста, для меня предстоящие матчи с Литвой и Францией интересны тем, какой состав выберет главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в субботу и во вторник, кого он выпустит с первых минут, какие игровые связки будут использованы в обороне, в полузащите и в атаке. Мне любопытно будет посмотреть, как он распределит нагрузки в этих встречах – всем ли футболистам, которых Леонид Викторович вызвал на сбор, он даст сыграть. Скорее всего, так оно и будет, потому что по нему заметно, что у него есть современный европейский подход к этой ситуации, и мы можем говорить о том, что каждый из вызванных на сбор имеет в голове мысль о том, что он обязательно выйдет или в стартовом составе, или на замену в этих матчах. Мне импонирует, что главный тренер сборной России не боится идти на эксперименты и ищет возможные варианты, которые потом могут понадобиться нашей команде в финальном турнире чемпионата Европы.

Конечно, в предстоящих играх я жду побед. Хотя это будут непростые матчи, потому что в Европе давно уже нет карликовых государств, сборные которых мы без труда обыгрывали бы с крупным счетом. Как ни банально это прозвучит, но сейчас в футбол научились играть все. Плюс ко всему очень много футболистов из маленьких стран играет в лучших европейских лигах. Поэтому даже с Литвой легкой игры не будет, не говоря уже о встрече с Францией. Но одна из основных задач будет заключаться в том, чтобы футболисты еще раз встретились друг с другом, вспомнили наигранные связи, которые у них были. Тем не менее надо постараться хотя бы в одном из этих матчей, а лучше в двух, одержать победу, чтобы у нашей команды начинал формироваться дух победителя. Поскольку несмотря на то, что между товарищескими и официальными матчами существует большая разница, без побед в спаррингах не будет уверенности в собственных силах в условиях реальной соревновательной борьбы», – отметил Сабитов.

Источник: Eurofootball
Товарищеские матчи Россия Россия Литва Франция Сабитов Равиль
Комментарии (2)
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Zeff
1458841870
Акинфеев в воротах это не эксперимент. Это самоубийство!
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Essence
1458853240
У нас всегда много амбициозных планов,что у клубов,что у сборной.Игроки среднего звена дают средний результат.Не хватает нашим игрокам спортивного интереса-денег гребут из-за паспорта и дело в шляпе.Митрюшким очень обрадовал в этом плане,уехав в Швейцарию,развития ищет,молодчина.Всем бы такого рвения!
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