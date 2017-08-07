Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сабитов: «Поражение от «Зенита» обрубило «Спартаку» весь позитив»

Сабитов: «Поражение от «Зенита» обрубило «Спартаку» весь позитив»

7 августа 2017, 10:17
4

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», а также экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов не сомневается, что в этом сезоне «Спартаку» придется сложнее, чем в прошлом. По его словам, на чемпиона все настраиваются по-особенному.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл чемпионское звание впервые с 2001 года.

– О чем свидетельствует не лучший, мягко говоря, старт красно-белых в новом чемпионате?

– Сейчас «Спартаку» стало играть гораздо сложнее, чем в прошлом сезоне. Во-первых, у соперников красно-белых теперь совсем другая мотивация, все они хотят прыгнуть выше головы и отобрать очки у чемпиона.

Во-вторых, я думаю, матч с «Зенитом» крайне некстати пришелся для «Спартака» на старт Премьер-лиги. Чтобы начать показывать былую игру, вновь почувствовать уверенность в своих силах и вкус к победам, красно-белым нужны были еще 2-3 таких удачных матча, как с «Краснодаром».

«Спартак» уже выходил из своего игрового и результативного кризиса, однако поражение от «Зенита» обрубило ему весь позитив.

– Тем более такое крупное поражение?

– Ну, конечно! Чемпион пропустил 5 голов – вы представляете, что это такое?! Проигрыш со счетом 0:1 и проигрыш со счетом 1:5 – это абсолютно разные вещи. Никто такого результата не ожидал, и теперь «Спартаку» будет еще тяжелее подтвердить свой прошлогодний статус.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Сабитов Равиль
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1502090516
Плохому танцору всегда что то мешает..
Ответить
zlobny_zenitos
1502101775
Все мощно что то говорят...Любой команде в статусе чемпиона всегда на следующий год тяжелее...спрос больше, все даже любая команда с дна таблицы настраивается по другому...что б потом сказать...мы чемпиона "дергали"... Зениту также тяжело было после чемпионства, это нормально... Еще 26 туров, успокойтесь ... эксперты ... время покажет))) А то почитаешь...один и тот же эксперт пишет во вторник одно а в четверг противоположное)))
Ответить
APchelov
1502120962
Бред. Зенит настроился на Спартак исключительно из-за трёх очков. И уже во вторую очередь из соображений поставить зазнавшегося чемпиона на их десятое место.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+