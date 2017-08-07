Сабитов: «Поражение от «Зенита» обрубило «Спартаку» весь позитив»

Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», а также экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов не сомневается, что в этом сезоне «Спартаку» придется сложнее, чем в прошлом. По его словам, на чемпиона все настраиваются по-особенному.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл чемпионское звание впервые с 2001 года.

– О чем свидетельствует не лучший, мягко говоря, старт красно-белых в новом чемпионате?

– Сейчас «Спартаку» стало играть гораздо сложнее, чем в прошлом сезоне. Во-первых, у соперников красно-белых теперь совсем другая мотивация, все они хотят прыгнуть выше головы и отобрать очки у чемпиона.

Во-вторых, я думаю, матч с «Зенитом» крайне некстати пришелся для «Спартака» на старт Премьер-лиги. Чтобы начать показывать былую игру, вновь почувствовать уверенность в своих силах и вкус к победам, красно-белым нужны были еще 2-3 таких удачных матча, как с «Краснодаром».

«Спартак» уже выходил из своего игрового и результативного кризиса, однако поражение от «Зенита» обрубило ему весь позитив.

– Тем более такое крупное поражение?

– Ну, конечно! Чемпион пропустил 5 голов – вы представляете, что это такое?! Проигрыш со счетом 0:1 и проигрыш со счетом 1:5 – это абсолютно разные вещи. Никто такого результата не ожидал, и теперь «Спартаку» будет еще тяжелее подтвердить свой прошлогодний статус.