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    Сабитов: «Поражение от «Зенита» обрубило «Спартаку» весь позитив»

    Бывший защитник московских «Динамо» и «Локомотива», а также экс-главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов не сомневается, что в этом сезоне «Спартаку» придется сложнее, чем в прошлом. По его словам, на чемпиона все настраиваются по-особенному.

    Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» выиграл чемпионское звание впервые с 2001 года.

    – О чем свидетельствует не лучший, мягко говоря, старт красно-белых в новом чемпионате?

    – Сейчас «Спартаку» стало играть гораздо сложнее, чем в прошлом сезоне. Во-первых, у соперников красно-белых теперь совсем другая мотивация, все они хотят прыгнуть выше головы и отобрать очки у чемпиона.

    Во-вторых, я думаю, матч с «Зенитом» крайне некстати пришелся для «Спартака» на старт Премьер-лиги. Чтобы начать показывать былую игру, вновь почувствовать уверенность в своих силах и вкус к победам, красно-белым нужны были еще 2-3 таких удачных матча, как с «Краснодаром».

    «Спартак» уже выходил из своего игрового и результативного кризиса, однако поражение от «Зенита» обрубило ему весь позитив.

    – Тем более такое крупное поражение?

    – Ну, конечно! Чемпион пропустил 5 голов – вы представляете, что это такое?! Проигрыш со счетом 0:1 и проигрыш со счетом 1:5 – это абсолютно разные вещи. Никто такого результата не ожидал, и теперь «Спартаку» будет еще тяжелее подтвердить свой прошлогодний статус.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    07.08.2017 10:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 августа 2017, 18:49

      Бред. Зенит настроился на Спартак исключительно из-за трёх очков. И уже во вторую очередь из соображений поставить зазнавшегося чемпиона на их десятое место.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > APchelov 7 августа 2017, 21:08

      Не верю. (С)таниславский

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 13:29

      Все мощно что то говорят...Любой команде в статусе чемпиона всегда на следующий год тяжелее...спрос больше, все даже любая команда с дна таблицы настраивается по другому...что б потом сказать...мы чемпиона "дергали"... Зениту также тяжело было после чемпионства, это нормально... Еще 26 туров, успокойтесь ... эксперты ... время покажет))) А то почитаешь...один и тот же эксперт пишет во вторник одно а в четверг противоположное)))

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 августа 2017, 10:21

      Плохому танцору всегда что то мешает..

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