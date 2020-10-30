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  • Сабитов: «Не надо раскачивать лодку. Семак может стать такой же легендой, как Семин для «Локо»

Сабитов: «Не надо раскачивать лодку. Семак может стать такой же легендой, как Семин для «Локо»

30 октября 2020, 08:59
32

Тренер «Риги» Равиль Сабитов поддержал главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Семака надо обязательно оставлять. Если взглянуть на историю «Зенита» последних лет, то мы увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, но через год или пару лет ему уже подыскивали смену.

Семака назначили по остаточному варианту – он не был главным кандидатом. Но он справился, выиграв два подряд чемпионства. Да, амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с чемпионатом России, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили.

К примеру, Покеттино – классный специалист, но с ним тоже наверняка сначала будет здорово, а потом начнут искать другого тренера.

«Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива и помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку – пусть он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим.

На мой взгляд, Семак – идеальный вариант для «Зенита», и я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерского клуба такой же легендой, как Семин – для «Локомотива», – сказал Сабитов в интервью «Евро-Футболу».

  • «Зенит» потерпел три поражения подряд впервые с декабря 2018 года.
  • В РПЛ «Зенит» идет третьим, в группе ЛЧ – последним.

Источник: Евро-Футбол.ру
Лига чемпионов Зенит Сабитов Равиль Семак Сергей
Комментарии (32)
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САДЫЧОК
1604038346
Семак уже легенда , как бездарный тренер привел Зенит к двум чемпионствам !
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maior-60
1604039606
Пзц что творится. Какой-то тренер какой-то Риги дает оценку тренеру российского клуба. Скоро дойдем до того, что оценку нам будет давать учитель физкультуры из Сан-Марино.
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faten
1604040793
Этот Сабитов явно по себе судит, ведь он тоже "легенда"))
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Павелий
1604040948
Не Семак выиграл 2 чемпионства подряд. А Газпром купил Зениту 2 чемпионства подряд.
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alp
1604047049
Скорее всего, так и будет.. но, б л я д ь, сил нету смотреть на этот п е с д е т ц....
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nominum
1604047723
Сёмин два раза в полуфинал Кубка кубков выводил Локо. и в 1/8 ЛЧ. А какие успехи у Семака в Европе? В нашем родном колхозном ЧР Газпром всех банком душит, а в еврокубках только воздух портит. Как вообще можно сравнивать СЁМИНА с Семаком? Только что в фамилиях по пять букв и начинаются на "С". А в остальном Семаку до Сёмина как кукурузнику до Боинга.
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Fusballer
1604048509
Семак -тренер-легенда?)))) Пока даже просто на тренера не тянет, обычный физрук. Удивил автобус, не ожидал. Но и автобус нужно уметь грамотно применять. Для меня пример идеальной оборонительной игры - сборная Греции на чемпионате Европы 2004. Но там был тренер.
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Валерий2705
1604057923
Да это как раз таки некоторых других тренеров надо было оставлять, Спалетти например. Там и игра была и тренерская задумка прослеживалась от матча к матчу. А Семак то что? Впервые две ЛЧ подряд 4-е в группе. Чемпионства? Отсутвие конкуренции я бы это назвал. А в этом то году будет сложнее. Человек два года надеется, что за счёт Дзюбы будет побеждать. Хоть на 5 лет его оставьте, будет одно и тоже, если только не купят 3-4 игроков топ класса, которые всё будут делать за Семака. Просто вопрос зачем терпеть? Ладно если бы он не набирал очки, а команда играла в интересный футбол, или же наоборот играя в автобус, был результат. Но если ни того, ни другого нет, то с какого нужно смотреть на эти мучения позорные? Локомотив дома смотрится интересно с Баварией, Зенит дома играет в какое то гавно с Брюгге и в ЧМО - футбол с Боруссией на выезде. Человек просто приехал, в надежде отстоять 90 минут на ноль. И наконец показал яйца, заменив Дзюбу в перерыве, да вот только тогда, когда Азмуна в составе не было. Сказочный тренер, дайте поработать ему.
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Garrincha58
1604063890
Семак не тренер для команд играющих в ЛЧ может быть через 10 лет он набравшись опыта и шишек и станет в один ряд с Сёминым, но что добился Сёмин скажем в Локомотиве выиграв несколько чемпионств России и что это значит мы все знаем фуфло это все чемпионства РПЛ ничего не стоят всех наших чемпиЁнов имеют все кому не лень даже середняки из других лиг наш футбол давно уже не котируется в мировом футболе
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BRO_football
1604076058
Да тут не в Семаке дело. Если его убрать и поставить любого другого тренера, то Зенит не начнёт хорошо играть в Лиге чемпионов! Тут надо с самого верха российского футбола начинать - с министерства спорта и РФС. Если там людей поменять, то может быть и начнут российские клубы показывать успехи в еврокубках.
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