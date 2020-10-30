Сабитов: «Не надо раскачивать лодку. Семак может стать такой же легендой, как Семин для «Локо»

Тренер «Риги» Равиль Сабитов поддержал главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Семака надо обязательно оставлять. Если взглянуть на историю «Зенита» последних лет, то мы увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, но через год или пару лет ему уже подыскивали смену.

Семака назначили по остаточному варианту – он не был главным кандидатом. Но он справился, выиграв два подряд чемпионства. Да, амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с чемпионатом России, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили.

К примеру, Покеттино – классный специалист, но с ним тоже наверняка сначала будет здорово, а потом начнут искать другого тренера.

«Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива и помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку – пусть он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим.

На мой взгляд, Семак – идеальный вариант для «Зенита», и я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерского клуба такой же легендой, как Семин – для «Локомотива», – сказал Сабитов в интервью «Евро-Футболу».