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    Сабитов: «Не надо раскачивать лодку. Семак может стать такой же легендой, как Семин для «Локо»

    Тренер «Риги» Равиль Сабитов поддержал главного тренера «Зенита» Сергея Семака после поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

    «Семака надо обязательно оставлять. Если взглянуть на историю «Зенита» последних лет, то мы увидим, что приход туда каждого нового тренера воспринимался на ура, но через год или пару лет ему уже подыскивали смену.

    Семака назначили по остаточному варианту – он не был главным кандидатом. Но он справился, выиграв два подряд чемпионства. Да, амбиции «Зенита» наверняка подразумевают первичность успехов в Лиге чемпионов по сравнению с чемпионатом России, но, опять же, быструю смену тренеров там уже проходили.

    К примеру, Покеттино – классный специалист, но с ним тоже наверняка сначала будет здорово, а потом начнут искать другого тренера.

    «Зениту» надо беречь Семака, ограждать его от негатива и помогать развиваться дальше. Не надо его теребить и раскачивать лодку – пусть он спокойно работает, обеспечьте ему максимально благоприятный режим.

    На мой взгляд, Семак – идеальный вариант для «Зенита», и я бы хотел видеть его на этой должности как можно дольше. У него есть предпосылки, чтобы стать для питерского клуба такой же легендой, как Семин – для «Локомотива», – сказал Сабитов в интервью «Евро-Футболу».

    • «Зенит» потерпел три поражения подряд впервые с декабря 2018 года.
    • В РПЛ «Зенит» идет третьим, в группе ЛЧ – последним.

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    Источник: Евро-Футбол.ру

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии44
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      Рейтинг: +225

      Fusballer 10 минут назад

      Семак -тренер-легенда?)))) Пока даже просто на тренера не тянет, обычный физрук. Удивил автобус, не ожидал. Но и автобус нужно уметь грамотно применять. Для меня пример идеальной оборонительной игры - сборная Греции на чемпионате Европы 2004. Но там был тренер.

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      Рейтинг: +3761

      polt 10 минут назад

      Поражения бывают у всех, бог с ним. Но играть в такой отстойный футбол, какой сейчас показывает Закат, это говорит о работе тренера. Семак выдохся и вряд ли уже сможет изменить игру команду к лучшему.

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      Рейтинг: +5097

      Рубинище 14 минут назад

      Гений Семака проявился окончательно, в германии-легенда просто, ему самому то не противно было? я надеюсь он уже на чемоданах сидит. недоразумение, а не тренер.

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      Рейтинг: -10

      zabo21 14 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +242

      Саладин 18 минут назад

      А потом вышвырнут из клуба, как Сёмина, без малейшего уважения к легенде клуба

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      Рейтинг: +4369

      NewLife 19 минут назад

      Сабитов, если Семак толковый тренер, то почему зюба и Ракицкий выходят на поле ?

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      Рейтинг: +1167

      Спартак гуно знают все 21 минуту назад

      И да, с таким футболом, на нашу "Баклан арену", перестанут ходить люди!
      СЕМАК, ЗАСУНЬ СЕБЕ В ЖОПУ СВОЙ ПРАГМАТИЗМ!!!

      0
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      Рейтинг: +923

      nominum 23 минуты назад

      Сёмин два раза в полуфинал Кубка кубков выводил Локо. и в 1/8 ЛЧ. А какие успехи у Семака в Европе? В нашем родном колхозном ЧР Газпром всех банком душит, а в еврокубках только воздух портит. Как вообще можно сравнивать СЁМИНА с Семаком? Только что в фамилиях по пять букв и начинаются на "С". А в остальном Семаку до Сёмина как кукурузнику до Боинга.

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      Рейтинг: +1167

      Спартак гуно знают все 27 минут назад

      Тандем Семак - Медведев - это привет из космоса!
      Два дебила - это сила!

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      Рейтинг: +6873

      alp 35 минут назад

      Скорее всего, так и будет.. но, б л я д ь, сил нету смотреть на этот п е с д е т ц....

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