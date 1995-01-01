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    «Зенит» потерпел три поражения подряд впервые с декабря 2018 года

    «Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Это поражение стало для петербургской команды третьим подряд – ранее она проиграла «Рубину» (1:2) и «Брюгге» (1:2).

    У «Зенита» не было такой серии с декабря 2018 года, когда их поочередно победили тульский «Арсенал» (4:2), «Рубин» (2:1) и «Славия» (2:0).

    • Следующий соперник действующего чемпиона России – «Химки».
    • В РПЛ «Зенит» идет третьим, в группе ЛЧ – последним.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5294

      maior-60 15 минут назад

      Зато хвастун Медведев заткнулся.

      1
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      Рейтинг: +3757

      polt 49 минут назад

      Ничего похожего хоть на какую то комбинацию, ни одного удара в створ, Вендел тоже похоже дерево, позорнейший футбол от Семака.

      2
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      Рейтинг: +4051

      Давид59 1 час назад

      Зенит, конечно , слабее Дортмунда. Но вчера разница в классе была ужасающей.Это ещё раз к вопросу о деньгах, которые решают далеко не всё. Игра не поставлена. Это совершенно очевидно. Нужен тренер.

      0
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      Рейтинг: +1245

      Klaido 1 час назад

      начало серии....

      2
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      Рейтинг: +1595

      FRZZ 1 час назад

      Продолжение поражений будет следовать по всей видимости...

      0
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      Рейтинг: +9776

      alarm 1 час назад

      за рылов позорных сразу стыдно стало. у них такие серии по нескольку раз за сезон, особенно, если платят за попадание в еврокубки, где очень сильно обделываются даже с нонэймами.

      -3
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      Рейтинг: +892

      Ужас Бората 1 час назад

      Зенит - команда просто так:
      один Семак - и тот мудак.

      3
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      Рейтинг: +781

      moskowcity-petrv 1 час назад

      В матче с Химками,необходимо продление этой серии!)

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