«Зенит» потерпел три поражения подряд впервые с декабря 2018 года

«Зенит» уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:2 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Это поражение стало для петербургской команды третьим подряд – ранее она проиграла «Рубину» (1:2) и «Брюгге» (1:2).

У «Зенита» не было такой серии с декабря 2018 года, когда их поочередно победили тульский «Арсенал» (4:2), «Рубин» (2:1) и «Славия» (2:0).