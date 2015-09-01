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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Волга - Олимп-Долгопрудный
Волга - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 01 сентября 2015
Волга
01.09.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
1 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
73'
А. Рощин
21'
Н. Сергеев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Олимп-Долгопрудный
88'
Желтая карточка
А. Рогов
88'
Желтая карточка
Д. Пахомов
Желтая карточка
А. Рощин
88'
Желтая карточка
А. Саргсян
87'
Замена
Н. Кавтарадзе
️️️️
Г. Мамулашвили
83'
79'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Еркин
74'
Замена
Н. Мараев
️️️️
В. Пестрячев
ГОЛ! 1:1!
А. Рощин
73'
70'
Замена
М. Бойченко
️️️️
Е. Поварницын
67'
Вторая желтая
Д. Малания
Замена
А. Саргсян
️️️️
С. Алборов
48'
Желтая карточка
Д. Лобанов
47'
46'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
В. Борзых
45'
Желтая карточка
В. Борзых
Замена
М. Киселев
️️️️
Е. Пышкин
33'
28'
Желтая карточка
Д. Малания
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Сергеев
Желтая карточка
А. Соловьёв
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
22
Петр Устинов
ВР
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
77
Семен Настусенко
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
18
Сергей Коровушкин
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
69
Артём Рощин
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
4
Асатур Саргсян
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
2-5-1-2
22
Устинов
21
Лобанов
5
Сергеев
23
Алборов
26
Пышкин
18
Коровушкин
8
Ахметгалимов
77
Настусенко
11
Соловьёв
69
Рощин
10
Мамулашвили
4-1-2-3
67
Волков
20
Малания
3
Фомичев
25
Бычков
85
Пучков
8
Пахомов
10
Рогов
14
Болдырев
33
Еркин
15
Поварницын
21
Борзых
23
Алборов
4
Саргсян
4
Саргсян
23
Алборов
26
Пышкин
40
Киселев
40
Киселев
26
Пышкин
10
Мамулашвили
80
Кавтарадзе
80
Кавтарадзе
10
Мамулашвили
Пестрячев
10
Мараев
10
Мараев
Пестрячев
15
Поварницын
15
Бойченко
15
Бойченко
15
Поварницын
21
Борзых
41
Пестрячев
41
Пестрячев
21
Борзых
33
Еркин
8
Васильев
8
Васильев
33
Еркин
Остались в запасе
Волга
Олимп-Долгопрудный
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
37
Дмитрий Романенко
ВР
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
15
Алексей Житников
ПЗ
Остались в запасе
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
11
Александр Назарько
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
37
Дмитрий Романенко
ВР
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Александр Филимонов
ВР
15
Алексей Житников
ПЗ
Статистика матча Волга - Олимп-Долгопрудный
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Илья Парфентьев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Химик
Новости команд
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