Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016

Сборная Румынии обнародовала предварительную заявку на чемпионат Европы-2016 во Франции. Отметим, что главный тренер «триколории» Ангел Иордэнеску вызвал бывшего хавбека «Динамо», «Томи» и «Волги» Адриана Ропотана.

Полностью расширенный список румынской команды выглядит следующим образом:

Вратари: Чиприан Тэтэрушану («Фиорентина», Италия), Костел Пантилимон («Уотфорд», Англия), Силвиу Лунг («Астра»).

Защитники: Кристиан Сэпунару («Пандурий»), Александру Мэцел («Динамо» Загреб, Хорватия), Влад Кирикеш («Наполи», Италия), Валерикэ Гэман («Астра»), Козмин Моци («Лудогорец», Болгария), Драгош Григоре («Аль-Сайлия», Катар), Рэзван Рац («Райо Вальекано», Испания), Стелиано Филип («Динамо» Бухарест), Алин Тошка («Стяуа»).

Полузащитники: Николае Станчу, Александру Кипчу, Адриан Попа, Михай Пинтили (все – «Стяуа»), Овидиу Хобан («Хапоэль» Беэр-Шева, Израиль), Адриан Ропотан («Пандурий»), Андрей Препелицэ («Лудогорец», Болгария), Габриэл Торже («Османлиспор», Турция), Александру Максим («Штутгарт», Германия), Лучан Сэнмэртян («Аль-Иттихад», Саудовская Аравия).

Нападающие: Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария), Богдан Станку («Генчлербирлиги», Турция), Флорин Андоне («Кордова», Испания), Денис Алибек («Астра»), Иоан Хора («Пандурий»), Андрей Иван («Университатя»).

Румыния проведет накануне Евро сбор в Италии с 18 по 29 мая, в рамках которого сыграет товарищеские поединки с ДР Конго (25-го мая) и Украиной (29-го мая). После у подопечных Иорданеску запланирована встреча с командой Грузии в Бухаресте третьего июня. Напомним, в группе А на чемпионате Европы-2016 румынам предстоит соперничать с Францией, Швейцарией и Албанией.