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    Ангел Иордэнеску

    Тренер
    Имя Ангел
    Фамилия Иордэнеску
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 4 мая 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Румыния 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2016 Румыния 0 : 0 Испания
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