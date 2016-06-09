Иордэнеску: «Цель сборной Румынии – выйти из группы и произвести хорошее впечатление»

Главный тренер сборной Румынии Ангел Иордэнеску рассказал своих ожиданиях перед матчем первого тура группового этапа чемпионата Европы против Франции.

«Эта игра станет стартовой на большом и самом важном в Европе турнире. Нам предстоит сыграть против одной из лучших команд, которая находится в числе фаворитов соревнования.

Я надеюсь и верю, что наши игроки сделают все возможное для того, чтобы показать, что мы – хорошая команда, способная достойно выступить. Наша цель – выйти из группы и произвести хорошее впечатление», – сказал Иордэнеску.

Матч Франция – Румыния состоится в пятницу, 10 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.