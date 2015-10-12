Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Иордэнеску: «Мы заслужили путевку на Евро»

    Главный тренер сборной Румынии Ангел Иордэнеску рассчитывает, что выход его команды на Евро-2016 даст толчок для развития всего румынского футбола.

    «Это победа – в большей мере победа наших болельщиков. Мне так жаль по поводу того, что случилось в Бухаресте в матче против Финляндии. Мы выбрали на этот поединок атакующую тактику, но мяч долгое время просто не шел в ворота.

    Мы заслужили путевку на Евро-2016, и я жалею лишь о том, что мы не добились этого раньше. Надеюсь, этот успех принесет в румынский футбол перемены, которые нам нужны», – сказал Иордэнеску.

    Напомним, что в последнем матче отборочного цикла Евро-2016 сборная Румынии обыграла на выезде Фарерские острова со счетом 3:0.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2015 07:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997006
    numo445111
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+