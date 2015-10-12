Румынские футболисты получат 3,5 миллиона за попадание на Евро-2016

Как сообщает Prosport.ro, футболисты сборной Румынии получат 3,5 миллиона евро за выход на чемпионат Европы 2016 года.

Напомним, разгромив Фарерские острова со счетом 3:0, подопечные Ангела Иордэнеску заработали 20 очков и заняли в группе F второе место. Причем если бы команда заняла первое место, футболисты могли получить от Федерации футбола Румынии 4 миллиона евро.

Последний раз сборная Румынии участвовала на чемпионате Европы в 2008 году, но, не сумев преодолеть групповой барьер, вылетела из турнира.