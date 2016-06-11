Иордэнеску: «Грустно пропускать на 89-й минуте, ведь игроки сборной Румынии показали хорошую игру»

Главный тренер сборной Румынии Ангел Иордэнеску остался разочарован итоговым результатом матча группового этапа Евро-2016 с командой Франции (1:2).

«У нас были хорошие возможности забить гол с игры. Хочу также отметить начало второго тайма, когда мои подопечные чрезвычайно хорошо выполняли тактический план, который мы обсуждали в преддверии встречи.

Мы играли организованно на протяжении всего матча. Я поздравляю своих игроков, ведь они смогли хорошо показать себя. Грустно пропускать гол на 89-й минуте», – цитирует Иордэнеску DigiSport.