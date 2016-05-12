«Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон

Генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал о планах своей команды на следующий сезон в ФНЛ.

«Мы планируем играть на «Арене Химки» в ФНЛ. Мы уже обсуждали этот момент с руководством города. Команда будет проводить там матчи, но не все. Будем в том числе ориентироваться на календарь московского «Динамо».

Сейчас клуб проводит работу по привлечению болельщиков на стадион. Но мы прекрасно понимаем, что зрителей на арене будет примерно по 4 тысячи. Столько же собирает и «Динамо». При этом бесплатного входа уже не будет, но цены на билеты будут смешные, порядка ста рублей.

Задача перед клубом на следующий сезон – побеждать в каждой игре. Будем стараться пройти в Кубке России как можно дальше. В текущем сезоне удалось дойти до стадии 1/8 финала. Теперь будем пытаться выйти в 1/4 финала. И, конечно, нужно стремиться попасть в стыковые игры. Постараемся за один сезон выйти в РФПЛ», – сказал Качукаев.

Напомним, что в среду подмосковная команда обыграла тверскую «Волгу» (4:0) и за четыре тура до окончания первенства обеспечили себе выход из ПФЛ в ФНЛ.