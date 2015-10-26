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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Карелия - Олимп-Долгопрудный
Карелия - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 26 октября 2015
Карелия
26.10.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
1 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
87'
К. Кадеев
76'
А. Еркин
84'
М. Бойченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карелия - Олимп-Долгопрудный
ГОЛ! 1:2!
К. Кадеев
87'
Замена
Н. Смирнов
️️️️
Е. Кострюхин
84'
84'
ГОЛ! 0:2!
М. Бойченко
77'
Желтая карточка
А. Еркин
76'
ГОЛ! 0:1!
А. Еркин
Замена
В. Петрушин
️️️️
Т. Корнышев
69'
Замена
И. Кириллов
️️️️
М. Таленко
65'
63'
Замена
М. Бойченко
️️️️
В. Борзых
59'
Замена
С. Пучков
️️️️
В. Пестрячев
59'
Замена
А. Рогов
️️️️
Е. Поварницын
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карелия
28
Андрей Федоров
ВР
2
Валентин Решетнев
ЦЗ
9
Сергей Киселев
ЦЗ
3
Константин Кадеев
ЦЗ
14
Александр Несмачных
ЦЗ
87
Роман Протасов
ЦП
27
Антон Апатин
ЦП
18
Егор Кострюхин
ЦП
27
Тимофей Корнышев
ЦП
17
Андрей Полунин
ЦП
30
Максим Таленко
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Карелия
79
Егор Павлов
ВР
8
Никита Смирнов
ЦЗ
5
Артур Гладышев
ЦЗ
7
Виталий Петрушин
ЦП
11
Игорь Гаврилин
ЦП
12
Илья Кириллов
ЦФ
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Александр Филимонов
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
10
Алексей Рогов
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
4-5-1
28
Федоров
2
Решетнев
3
Кадеев
14
Несмачных
9
Киселев
27
Апатин
18
Кострюхин
27
Корнышев
17
Полунин
87
Протасов
30
Таленко
3-1-2-4
67
Волков
3
Фомичев
20
Малания
25
Бычков
8
Пахомов
4
Бирюков
14
Болдырев
33
Еркин
41
Пестрячев
15
Поварницын
21
Борзых
18
Кострюхин
8
Смирнов
8
Смирнов
18
Кострюхин
27
Корнышев
7
Петрушин
7
Петрушин
27
Корнышев
30
Таленко
12
Кириллов
12
Кириллов
30
Таленко
15
Поварницын
10
Рогов
10
Рогов
15
Поварницын
41
Пестрячев
85
Пучков
85
Пучков
41
Пестрячев
21
Борзых
15
Бойченко
15
Бойченко
21
Борзых
Остались в запасе
Карелия
Олимп-Долгопрудный
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
79
Егор Павлов
ВР
5
Артур Гладышев
ЦЗ
11
Игорь Гаврилин
ЦП
10
Евгений Ховченин
ЦФ
Остались в запасе
7
Валерий Скоробогатов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
1
Александр Филимонов
ВР
Статистика матча Карелия - Олимп-Долгопрудный
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Карелия
1 : 3
26.05.2016
Псков
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 28 тур
Строгино
3 : 2
20.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 27 тур
Карелия
0 : 0
16.05.2016
ЦРФСО
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 26 тур
Коломна
1 : 2
11.05.2016
Карелия
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 25 тур
Карелия
1 : 3
05.05.2016
Спартак К
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
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