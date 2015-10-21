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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Псков
Олимп-Долгопрудный - Псков: обзор матча 21 октября 2015
Олимп-Долгопрудный
21.10.2015, среда, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
0 : 1
Завершен
Псков
70'
А. Алексеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Псков
89'
Замена
М. Бобылев
️️️️
А. Алексеев
88'
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Шишаев
Замена
Д. Пахомов
️️️️
А. Еркин
86'
Замена
Е. Поварницын
️️️️
А. Тринитацкий
83'
75'
Желтая карточка
С. Егоров
Замена
Д. Малания
️️️️
А. Фомичев
75'
74'
Замена
В. Сакадеев
️️️️
С. Бухаров
Замена
К. Бирюков
️️️️
А. Васильев
72'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Алексеев
60'
Желтая карточка
А. Крупенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
14
Игорь Сурин
ЦЗ
5
Антон Ременчик
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
47
Андрей Почипов
ЦП
58
Сергей Егоров
ПП
9
Александр Алексеев
ЦФ
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Псков
21
Денис Трункин
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
2
Артем Васильев
ЦЗ
19
Максим Бобылев
ЦП
8
Владислав Орлов
ЦП
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
4-4-1-1
1
Филимонов
3
Фомичев
85
Пучков
25
Бычков
15
Житников
8
Васильев
15
Бойченко
10
Рогов
10
Тринитацкий
10
Мараев
33
Еркин
3-3-2-2
32
Смыслов
15
Турчин
3
Крупенин
29
Бухаров
14
Сурин
38
Алейников
5
Ременчик
58
Егоров
47
Почипов
17
Шишаев
9
Алексеев
33
Еркин
8
Пахомов
8
Пахомов
33
Еркин
10
Тринитацкий
15
Поварницын
15
Поварницын
10
Тринитацкий
3
Фомичев
20
Малания
20
Малания
3
Фомичев
8
Васильев
4
Бирюков
4
Бирюков
8
Васильев
9
Алексеев
19
Бобылев
19
Бобылев
9
Алексеев
17
Шишаев
2
Васильев
2
Васильев
17
Шишаев
29
Бухаров
60
Сакадеев
60
Сакадеев
29
Бухаров
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Псков
21
Виктор Борзых
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
67
Кирилл Волков
ВР
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
8
Владислав Орлов
ЦП
21
Денис Трункин
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Остались в запасе
21
Виктор Борзых
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
67
Кирилл Волков
ВР
Остались в запасе
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
8
Владислав Орлов
ЦП
21
Денис Трункин
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Псков
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Информация о матче
Главный судья:
Денис Заботин
(Москва)
Стадион:
Салют
Новости команд
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