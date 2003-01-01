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    Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»

    Президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов заявил, что крупные российские клубы, как и команды ПФЛ, спонсируются из бюджета.

    «Команды ПФЛ сосут бюджет? Газ и недра тоже принадлежат народу, а не конкретно «Газпрому» и «Лукойлу». Если у наших первых клубов столь сильные спонсоры, они также играют на народные деньги. Не вижу здесь различий.

    Власти и муниципалитеты должны поддерживать профессиональный спорт в том числе. Для чего мы строим стадионы, ледовые дворцы? «Спартак» и «Зенит» абсолютно такие же бюджетные клубы, как и «Псков». Только под другой вывеской. Мы же все говорим, что недра наши, общие», – сказал Севастьянов в интервью журналисту Сергею Егорову.

    • Севастьянов – актер, известен по ролям в художественных фильмах «Брат» и «Особенности национальной рыбалки».
    • Основал «Псков-747» в 2006 году.
    • После 19 туров псковская команда занимает 9-е место в зоне «Запад» ПФЛ.

    Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +659

      Cleaner 29 минут назад

      Сумбур, а не речь. И этот "господин" является Президентом Пскова-747?!!

      0
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      Рейтинг: +5468

      paracetamol 30 минут назад

      75% выручки Газпрома уходит государству в виде НДПИ, НДФЛ, всяких акцизов и других поборов. А он еще содержит НТВ, чтобы вы футбол смотрели, и кучу г-но комментаторов там, которых слушать тошно!

      1
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      Рейтинг: +1704

      serhio80 38 минут назад

      Хм, странно что человек не знает что от Лукойла только спонсорский контракт на не очень значительную сумму)

      0
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      Рейтинг: +413

      New Life 1 час назад

      Если недра общие, иди бури и качай нефть и твоя дворовая команда станет командой милиардеров. Швондер !!

      2
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      Рейтинг: +692

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Только одни вынуждены оплачивать газ у монополиста, а другие потребляют бензин по собственной воле. Это большая разница.

      0
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      Рейтинг: +467

      Граф2019 1 час назад

      открыл америку-блин...

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      Рейтинг: +1956

      Axe111 1 час назад

      Позорище

      0
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      Рейтинг: +2812

      Борат 1 час назад

      Но стыдно ведь только за пищевик ! Что не сезон так позор рылов ! Ну и главный показатель - рылы в Европе зеро-титули ! Позор тарасовской петушне! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +455

      фанат джигурды 1 час назад

      -То что вы мне сейчас предлагаете- это диверсия!!!
      - Лёва.
      - Держи, Серёжа.

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