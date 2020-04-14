Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»

Президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов заявил, что крупные российские клубы, как и команды ПФЛ, спонсируются из бюджета.
«Команды ПФЛ сосут бюджет? Газ и недра тоже принадлежат народу, а не конкретно «Газпрому» и «Лукойлу». Если у наших первых клубов столь сильные спонсоры, они также играют на народные деньги. Не вижу здесь различий.
Власти и муниципалитеты должны поддерживать профессиональный спорт в том числе. Для чего мы строим стадионы, ледовые дворцы? «Спартак» и «Зенит» абсолютно такие же бюджетные клубы, как и «Псков». Только под другой вывеской. Мы же все говорим, что недра наши, общие», – сказал Севастьянов в интервью журналисту Сергею Егорову.
- Севастьянов – актер, известен по ролям в художественных фильмах «Брат» и «Особенности национальной рыбалки».
- Основал «Псков-747» в 2006 году.
- После 19 туров псковская команда занимает 9-е место в зоне «Запад» ПФЛ.
Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова