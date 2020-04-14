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  • Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»

Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»

14 апреля 2020, 15:12
26

Президент ФК «Псков-747» Алексей Севастьянов заявил, что крупные российские клубы, как и команды ПФЛ, спонсируются из бюджета.

«Команды ПФЛ сосут бюджет? Газ и недра тоже принадлежат народу, а не конкретно «Газпрому» и «Лукойлу». Если у наших первых клубов столь сильные спонсоры, они также играют на народные деньги. Не вижу здесь различий.

Власти и муниципалитеты должны поддерживать профессиональный спорт в том числе. Для чего мы строим стадионы, ледовые дворцы? «Спартак» и «Зенит» абсолютно такие же бюджетные клубы, как и «Псков». Только под другой вывеской. Мы же все говорим, что недра наши, общие», – сказал Севастьянов в интервью журналисту Сергею Егорову.

  • Севастьянов – актер, известен по ролям в художественных фильмах «Брат» и «Особенности национальной рыбалки».
  • Основал «Псков-747» в 2006 году.
  • После 19 туров псковская команда занимает 9-е место в зоне «Запад» ПФЛ.

Источник: Ютуб-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия. ПФЛ. Зона Запад Псков Спартак Зенит
Комментарии (26)
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фанат джигурды
1586867100
-То что вы мне сейчас предлагаете- это диверсия!!! - Лёва. - Держи, Серёжа.
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СвинкаСправедливости
1586869225
Только одни вынуждены оплачивать газ у монополиста, а другие потребляют бензин по собственной воле. Это большая разница.
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New Life
1586870067
Если недра общие, иди бури и качай нефть и твоя дворовая команда станет командой милиардеров. Швондер !!
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serhio80
1586871437
Хм, странно что человек не знает что от Лукойла только спонсорский контракт на не очень значительную сумму)
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paracetamol
1586871910
75% выручки Газпрома уходит государству в виде НДПИ, НДФЛ, всяких акцизов и других поборов. А он еще содержит НТВ, чтобы вы футбол смотрели, и кучу г-но комментаторов там, которых слушать тошно!
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СвинкаСправедливости
1586882975
Логика ***** просто ужас. 90 процентов чемпа играет на Гос.деньги, Галицкий продукты народу продавал, Спартак продаёт топливо и его сравнивают с единственным поставщиком газа в стране. Не стыдно? Вон, Локомотив и Зенит сравнивайте, они похожи.
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Hektor 84
1586983703
И это говорит президент группы компаний Авто альянс, депутат Псковского областного собрания, Секретарь политсовета Псковского отделения партии Единая Россия, президент областной федерации футбола. Он хочет сказать что содержит команду на свои кровные честно заработанные?
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vka1970
1587395971
Булгаков был гением, написав прекрасную книгу про Шарикова.Не хочу вдаваться в форму собственности, в капиталовложения и разное содержание клубов,В этом нет смысла.Если этот Едрос до сих пор не понял этой разницы, то уровень этих людей должен быть понятен многим.Это Шариковы местного разлива для которых частное такой же источник своровать как и государственное, что они уже даже и не скрывают.Вдумайтесь.
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житель СПб
1587402947
Пусть и не очень гладко (впрочем, он актер, а не философ) изложил - но в целом справедливо. Зря к нему здесь особо цепляются! Ведь правду сказал! Только про Локомотив забыл - это тоже бюджетный клуб, который содержится на деньги РЖД; рельсы и вокзалы - тоже народные, а подвижной состав передали условным частникам таким же образом, как и нефть и газ. Здесь другое интересно: а может быть это вполне нормально - в какой-то степени спорт из бюджета спонсировать? Вопрос лишь - в какой степени? У меня лично нет однозначного ответа. Могу только предположить, что если бы футболистам из бюджета платили не миллионы евро, а пусть сотни тысяч рублей - критики в их сторону было бы гораздо меньше. А если так - то всякие "Псковы..", получающие из бюджета совсем немного, имеют право на существование? Готов обсудить эту тему с другими людьми. (Р.С. Про его должности, о которых написал Нектор, не знал, увидел только сейчас. Но не уверен, что это меняет суть проблемы).
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zigbert
1587475461
Взывает к справедливости. А как же тогда быть самому народу ,которому принадлежат все недра и который имеет от этого жалкую долю?
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