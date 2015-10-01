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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Вл
Олимп-Долгопрудный - Торпедо Вл: обзор матча 01 октября 2015
Олимп-Долгопрудный
01.10.2015, четверг, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо Вл
13'
К. Бирюков
33'
И. Каратыгин
62'
А. Гацко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Торпедо Вл
83'
Замена
П. Втюрин
️️️️
А. Овечкин
Замена
А. Житников
️️️️
А. Еркин
82'
Желтая карточка
К. Болдырев
76'
Замена
М. Бойченко
️️️️
Д. Пахомов
70'
69'
Замена
А. Боллоев
️️️️
Д. Абызов
69'
Замена
Е. Ларионов
️️️️
А. Гладышев
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
К. Бирюков
64'
Замена
А. Васильев
️️️️
Е. Поварницын
64'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Гацко
Вторая желтая
А. Фомичев
60'
51'
Желтая карточка
А. Рудаков
44'
Желтая карточка
А. Гладышев
33'
ГОЛ! 1:1!
И. Каратыгин
22'
Желтая карточка
Д. Абызов
Желтая карточка
А. Фомичев
21'
ГОЛ! 1:0!
К. Бирюков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Торпедо Вл
1
Артем Ковешников
ВР
18
Дмитрий Абызов
ЦЗ
89
Антон Рудаков
ЦЗ
24
Александр Туршаков
ЦЗ
91
Артур Айметдинов
ЦЗ
6
Дмитрий Шастов
ЦЗ
12
Андрей Гладышев
ЦЗ
15
Иван Каратыгин
ЦЗ
7
Илья Зинин
ЦП
93
Андрей Овечкин
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
Торпедо Вл
33
Артем Романов
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
8
Егор Ларионов
ЦП
10
Алан Боллоев
ЦП
37
Иван Голиков
ЦФ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
23
Павел Втюрин
ЦФ
4-1-3-2
67
Волков
85
Пучков
20
Малания
25
Бычков
3
Фомичев
8
Пахомов
4
Бирюков
10
Рогов
14
Болдырев
33
Еркин
15
Поварницын
3-2-1-2
1
Ковешников
6
Шастов
12
Гладышев
15
Каратыгин
24
Туршаков
91
Айметдинов
7
Зинин
17
Гацко
93
Овечкин
8
Пахомов
15
Бойченко
15
Бойченко
8
Пахомов
4
Бирюков
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
4
Бирюков
33
Еркин
15
Житников
15
Житников
33
Еркин
15
Поварницын
8
Васильев
8
Васильев
15
Поварницын
12
Гладышев
8
Ларионов
8
Ларионов
12
Гладышев
18
Абызов
10
Боллоев
10
Боллоев
18
Абызов
93
Овечкин
23
Втюрин
23
Втюрин
93
Овечкин
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Торпедо Вл
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
33
Артем Романов
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
37
Иван Голиков
ЦФ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
33
Артем Романов
ВР
32
Григорий Гришин
ЦЗ
37
Иван Голиков
ЦФ
29
Сандро Челидзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Дурнев
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Торпедо Вл
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Максим Матюнин
(Москва)
Стадион:
Салют
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