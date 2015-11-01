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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Москва
Олимп-Долгопрудный - Москва: обзор матча 01 ноября 2015
Олимп-Долгопрудный
01.11.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
1 : 0
Завершен
Москва
66'
А. Еркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Москва
90'
+1
Желтая карточка
В. Данилин
Замена
К. Бирюков
️️️️
А. Рогов
86'
80'
Замена
И. Локшин
️️️️
Н. Жданкин
Желтая карточка
А. Рогов
78'
76'
Замена
И. Турсунов
️️️️
Н. Дюков
Замена
Д. Малания
️️️️
А. Еркин
72'
69'
Желтая карточка
П. Орлов
68'
Замена
И. Родин
️️️️
К. Павлов
ГОЛ! 1:0!
А. Еркин
66'
57'
Замена
А. Ляднев
️️️️
Д. Санталов
41'
Желтая карточка
Н. Дюков
31'
Замена
Н. Дюков
️️️️
Р. Садыхов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
2
Артем Добролович
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
18
Денис Горбунов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
8
Никита Дюков
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
9
Андрей Ляднев
ЦФ
4-1-4-1
67
Волков
85
Пучков
3
Фомичев
25
Бычков
15
Житников
8
Пахомов
8
Васильев
10
Тринитацкий
15
Бойченко
10
Рогов
33
Еркин
3-2-4
16
Мусин
20
Полюткин
82
Мамонов
21
Орлов
25
Жданкин
11
Павлов
34
Данилин
14
Санталов
52
Нетфуллин
21
Садыхов
10
Рогов
4
Бирюков
4
Бирюков
10
Рогов
33
Еркин
20
Малания
20
Малания
33
Еркин
25
Жданкин
22
Локшин
22
Локшин
25
Жданкин
Дюков
55
Турсунов
55
Турсунов
Дюков
21
Садыхов
8
Дюков
8
Дюков
21
Садыхов
14
Санталов
9
Ляднев
9
Ляднев
14
Санталов
11
Павлов
87
Родин
87
Родин
11
Павлов
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Москва
10
Николай Мараев
ПВ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
18
Денис Горбунов
ЦП
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
18
Денис Горбунов
ЦП
35
Александр Романов
ВР
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Москва
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Салют
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