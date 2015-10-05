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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак К - Олимп-Долгопрудный
Спартак К - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 05 октября 2015
Спартак К
05.10.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
1 : 3
Завершен
Олимп-Долгопрудный
13'
С. Дрягин (П)
32'
А. Васильев
36'
А. Тринитацкий
58'
А. Тринитацкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак К - Олимп-Долгопрудный
Замена
Д. Калабухов
️️️️
М. Сидоров
89'
85'
Замена
Е. Поварницын
️️️️
А. Васильев
82'
Замена
Н. Мараев
️️️️
В. Борзых
Замена
И. Гердт
️️️️
С. Дрягин
81'
80'
Желтая карточка
К. Болдырев
75'
Замена
Д. Пахомов
️️️️
А. Еркин
Желтая карточка
А. Горюшкин
73'
Замена
К. Привалов
️️️️
В. Лабзин
59'
58'
ГОЛ! 1:3!
А. Тринитацкий
56'
Желтая карточка
А. Еркин
51'
Желтая карточка
А. Васильев
Замена
Л. Лацузбая
️️️️
Д. Кухарчук
46'
Желтая карточка
Д. Кухарчук
39'
36'
ГОЛ! 1:2!
А. Тринитацкий
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Васильев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Дрягин
13'
12'
Желтая карточка
А. Бычков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
8
Владислав Лабзин
ЦЗ
13
Андрей Чванов
ЦЗ
5
Александр Мясников
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Сергей Дрягин
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
18
Александр Круподер
ЦФ
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
8
Евгений Худобко
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
17
Кирилл Привалов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шогенов
12
Ширяев
13
Чванов
5
Мясников
8
Лабзин
3
Соловей
8
Дрягин
45
Кухарчук
7
Горюшкин
81
Сидоров
18
Круподер
3-5-2
1
Филимонов
15
Житников
25
Бычков
85
Пучков
14
Болдырев
15
Бойченко
10
Тринитацкий
10
Рогов
8
Васильев
33
Еркин
21
Борзых
81
Сидоров
17
Калабухов
17
Калабухов
81
Сидоров
8
Дрягин
2
Гердт
2
Гердт
8
Дрягин
8
Лабзин
17
Привалов
17
Привалов
8
Лабзин
45
Кухарчук
88
Лацузбая
88
Лацузбая
45
Кухарчук
21
Борзых
10
Мараев
10
Мараев
21
Борзых
33
Еркин
8
Пахомов
8
Пахомов
33
Еркин
8
Васильев
15
Поварницын
15
Поварницын
8
Васильев
Остались в запасе
Спартак К
Олимп-Долгопрудный
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
8
Евгений Худобко
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
67
Кирилл Волков
ВР
Остались в запасе
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
8
Евгений Худобко
ЦП
23
Павел Сергеев
ВР
Остались в запасе
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
67
Кирилл Волков
ВР
Главный тренер
Галимджан Хайрулин
Статистика матча Спартак К - Олимп-Долгопрудный
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
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