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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда
Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда: обзор матча 25 августа 2015
Олимп-Долгопрудный
25.08.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
2 : 1
Завершен
Знамя Труда
17'
А. Бычков
47'
А. Еркин
58'
Н. Аверьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда
88'
Замена
А. Хожаев
️️️️
А. Аванесян
72'
Замена
И. Ерохин
️️️️
Б. Магомедов
Желтая карточка
С. Пучков
67'
Замена
Д. Малания
️️️️
А. Еркин
67'
58'
ГОЛ! 2:1!
Н. Аверьянов
ГОЛ! 2:0!
А. Еркин
47'
Замена
А. Васильев
️️️️
В. Борзых
46'
Пенальти не реализован!
А. Еркин
28'
Желтая карточка
В. Борзых
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Бычков
17'
14'
Желтая карточка
А. Левин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
26
Владислав Письменный
ЦЗ
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
17
Артур Аванесян
ЦП
8
Мишель Савельев
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
5
Николай Аверьянов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Константин Ионов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Артем Фомичев
ЦЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
17
Константин Головской
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Знамя Труда
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
92
Алексей Белкин
ЦЗ
82
Иван Ерохин
ЦФ
7
Даниил Шлепанов
ЦФ
3-1-4-2
67
Волков
85
Пучков
25
Бычков
15
Житников
8
Пахомов
10
Рогов
14
Болдырев
15
Бойченко
10
Тринитацкий
33
Еркин
21
Борзых
4-4-1-1
24
Чилюшкин
26
Письменный
19
Стренаков
6
Левин
4
Сорокин
8
Савельев
21
Елкин
5
Аверьянов
17
Аванесян
97
Магомедов
11
Ионов
33
Еркин
20
Малания
20
Малания
33
Еркин
21
Борзых
8
Васильев
8
Васильев
21
Борзых
97
Магомедов
82
Ерохин
82
Ерохин
97
Магомедов
17
Аванесян
3
Хожаев
3
Хожаев
17
Аванесян
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Знамя Труда
17
Константин Головской
ЦП
3
Артем Фомичев
ЦЗ
10
Николай Мараев
ПВ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
92
Алексей Белкин
ЦЗ
7
Даниил Шлепанов
ЦФ
Остались в запасе
17
Константин Головской
ЦП
3
Артем Фомичев
ЦЗ
10
Николай Мараев
ПВ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
92
Алексей Белкин
ЦЗ
7
Даниил Шлепанов
ЦФ
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Знамя Труда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Вертков
(Москва)
Стадион:
Салют
Новости команд
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Олимп-Долгопрудный
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