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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Псков - Олимп-Долгопрудный
Псков - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 28 июля 2015
Псков
28.07.2015, вторник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
3 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
22'
А. Васильев
25'
А. Почипов
71'
А. Почипов
59'
А. Бычков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Псков - Олимп-Долгопрудный
Замена
А. Алексеев
️️️️
М. Бобылев
88'
87'
Замена
А. Клягин
️️️️
А. Рогов
75'
Замена
Н. Мараев
️️️️
В. Борзых
Замена
С. Бухаров
️️️️
В. Алейников
74'
73'
Желтая карточка
А. Рогов
ГОЛ! 3:1!
А. Почипов
71'
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Бычков
58'
Замена
Д. Пахомов
️️️️
Д. Малания
ГОЛ! 2:0!
А. Почипов
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Васильев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Псков
21
Денис Трункин
ВР
5
Антон Ременчик
ЦЗ
6
Игорь Курбанов
ЦЗ
2
Артем Васильев
ЦЗ
3
Андрей Крупенин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
35
Денис Поляков
ЦП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
47
Андрей Почипов
ЦП
19
Максим Бобылев
ЦП
17
Антон Шишаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Васильев
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Евгений Поварницын
ЦФ
21
Виктор Борзых
ЦФ
Псков
32
Антон Смыслов
ВР
29
Сергей Бухаров
ЦЗ
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
22
Максим Булимов
ЦП
9
Александр Алексеев
ЦФ
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
8
Дмитрий Пахомов
ОП
33
Александр Клягин
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
4-1-4-1
21
Трункин
5
Ременчик
2
Васильев
3
Крупенин
6
Курбанов
38
Алейников
35
Поляков
47
Почипов
19
Бобылев
14
Прошин
17
Шишаев
3-2-3-2
1
Филимонов
20
Малания
85
Пучков
25
Бычков
15
Житников
3
Фомичев
10
Рогов
10
Тринитацкий
8
Васильев
21
Борзых
15
Поварницын
19
Бобылев
9
Алексеев
9
Алексеев
19
Бобылев
38
Алейников
29
Бухаров
29
Бухаров
38
Алейников
20
Малания
8
Пахомов
8
Пахомов
20
Малания
21
Борзых
10
Мараев
10
Мараев
21
Борзых
10
Рогов
33
Клягин
33
Клягин
10
Рогов
Остались в запасе
Псков
Олимп-Долгопрудный
22
Максим Булимов
ЦП
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
32
Антон Смыслов
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
14
Кирилл Болдырев
ЦП
67
Кирилл Волков
ВР
Остались в запасе
22
Максим Булимов
ЦП
15
Кирилл Турчин
ЦЗ
33
Владислав Волков
ЦЗ
60
Владислав Сакадеев
ЦФ
32
Антон Смыслов
ВР
Остались в запасе
14
Кирилл Болдырев
ЦП
67
Кирилл Волков
ВР
Главный тренер
Игорь Васильев
Статистика матча Псков - Олимп-Долгопрудный
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чернецов
(Смоленск)
Стадион:
747
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