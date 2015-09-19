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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Химки
Олимп-Долгопрудный - Химки: обзор матча 19 сентября 2015
Олимп-Долгопрудный
19.09.2015, суббота, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
0 : 1
Завершен
Химки
70'
М. Маркосов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Химки
90'
Замена
Н. Кайдаш
️️️️
М. Маркосов
90'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
К. Родионов
85'
Замена
С. Ефимов
️️️️
Я. Казаев
Замена
В. Борзых
️️️️
А. Фомичев
78'
70'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
И. Кузьмичев
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркосов
Замена
Д. Малания
️️️️
А. Тринитацкий
68'
67'
Замена
М. Широков
️️️️
М. Гащенков
Замена
К. Бирюков
️️️️
А. Еркин
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Алексей Рогов
ЦП
33
Александр Еркин
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Цицилин
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
4
Кирилл Бирюков
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
Химки
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
4
Анрик Гаджиев
ЦП
13
Станислав Ефимов
ЦП
77
Максим Широков
ЦП
59
Никита Кайдаш
ЦФ
9
Федор Дворников
ЦФ
4-1-4-1
67
Волков
3
Фомичев
85
Пучков
25
Бычков
15
Житников
8
Пахомов
8
Васильев
15
Бойченко
10
Рогов
10
Тринитацкий
33
Еркин
3-2-3-2
1
Цицилин
5
Шумских
26
Чернышов
22
Родионов
9
Лапин
27
Заика
4
Тюнин
77
Гащенков
53
Казаев
9
Маркосов
11
Кузьмичев
33
Еркин
4
Бирюков
4
Бирюков
33
Еркин
10
Тринитацкий
20
Малания
20
Малания
10
Тринитацкий
3
Фомичев
21
Борзых
21
Борзых
3
Фомичев
9
Маркосов
59
Кайдаш
59
Кайдаш
9
Маркосов
22
Родионов
4
Гаджиев
4
Гаджиев
22
Родионов
53
Казаев
13
Ефимов
13
Ефимов
53
Казаев
11
Кузьмичев
9
Дворников
9
Дворников
11
Кузьмичев
77
Гащенков
77
Широков
77
Широков
77
Гащенков
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Химки
10
Николай Мараев
ПВ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Остались в запасе
10
Николай Мараев
ПВ
14
Кирилл Болдырев
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
1
Александр Филимонов
ВР
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
89
Александр Ярковой
ЦЗ
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Салют
Новости команд
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Олимп-Долгопрудный
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