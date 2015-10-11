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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Олимп-Долгопрудный - Коломна
Олимп-Долгопрудный - Коломна: обзор матча 11 октября 2015
Олимп-Долгопрудный
11.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
5 : 0
Завершен
Коломна
14'
А. Бычков
26'
А. Васильев
39'
А. Еркин
43'
С. Пучков
62'
А. Еркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимп-Долгопрудный - Коломна
86'
Замена
С. Шаюнов
️️️️
А. Гадзаов
Замена
А. Фомичев
️️️️
К. Болдырев
82'
Замена
В. Борзых
️️️️
А. Васильев
76'
Замена
К. Бирюков
️️️️
Н. Мараев
76'
Замена
Д. Малания
️️️️
А. Тринитацкий
68'
Замена
Е. Поварницын
️️️️
А. Еркин
66'
ГОЛ! 5:0!
А. Еркин
62'
46'
Замена
Д. Садиков
️️️️
Д. Бушуев
46'
Замена
А. Воронков
️️️️
И. Шамарин
46'
Замена
В. Никитянов
️️️️
С. Пчёлкин
46'
Замена
А. Карасевич
️️️️
А. Гусейнов
ГОЛ! 4:0!
С. Пучков
43'
ГОЛ! 3:0!
А. Еркин
39'
31'
Желтая карточка
А. Гадзаов
ГОЛ! 2:0!
А. Васильев
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Бычков
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
1
Александр Филимонов
ВР
85
Сергей Пучков
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
8
Алексей Васильев
ЛП
10
Алексей Рогов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
14
Кирилл Болдырев
ЦП
15
Максим Бойченко
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
33
Александр Еркин
ЦФ
Коломна
16
Арсен Гусейнов
ВР
7
Дмитрий Бушуев
ЦЗ
3
Ахмат Агрба
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
10
Дмитрий Лушников
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
18
Артем Новичков
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
25
Иван Шамарин
ЦП
9
Артем Викулов
ЦФ
8
Сергей Пчёлкин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Олимп-Долгопрудный
67
Кирилл Волков
ВР
3
Артем Фомичев
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
4
Кирилл Бирюков
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
15
Евгений Поварницын
ЦФ
Коломна
1
Алексей Карасевич
ВР
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
14
Сергей Шаюнов
ЦЗ
17
Алексей Воронков
ЦП
19
Владислав Никитянов
ЦП
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
3-5-1-1
1
Филимонов
85
Пучков
25
Бычков
15
Житников
8
Васильев
10
Тринитацкий
14
Болдырев
15
Бойченко
10
Рогов
10
Мараев
33
Еркин
3-5-2
16
Гусейнов
7
Бушуев
3
Агрба
2
Савельев
10
Лушников
18
Новичков
15
Джигкаев
25
Шамарин
35
Гадзаов
8
Пчёлкин
9
Викулов
14
Болдырев
3
Фомичев
3
Фомичев
14
Болдырев
8
Васильев
21
Борзых
21
Борзых
8
Васильев
10
Тринитацкий
20
Малания
20
Малания
10
Тринитацкий
33
Еркин
15
Поварницын
15
Поварницын
33
Еркин
10
Мараев
4
Бирюков
4
Бирюков
10
Мараев
25
Шамарин
17
Воронков
17
Воронков
25
Шамарин
8
Пчёлкин
19
Никитянов
19
Никитянов
8
Пчёлкин
35
Гадзаов
14
Шаюнов
14
Шаюнов
35
Гадзаов
16
Гусейнов
1
Карасевич
1
Карасевич
16
Гусейнов
7
Бушуев
11
Садиков
11
Садиков
7
Бушуев
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Коломна
8
Дмитрий Пахомов
ОП
67
Кирилл Волков
ВР
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Остались в запасе
8
Дмитрий Пахомов
ОП
67
Кирилл Волков
ВР
Остались в запасе
80
Анатолий Якушев
ЦЗ
6
Станислав Рудоманов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бондаренко
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Коломна
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Коломна
1 : 1
02.11.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
0 : 0
26.10.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Коломна
3 : 5
19.10.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Коломна
0 : 1
12.10.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Исаев
(Великие Луки)
Стадион:
Салют
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