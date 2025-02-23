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Филимонов объяснил хейт в адрес «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что в российском футболе есть определенная зависть к «Зениту». Он выразил мнение, откуда возникает хейт по отношению к петербургскому клубу.

«Это связано с финансированием «Зенита». По большому счeту, в чемпионате только одна команда обладает такими финансовыми возможностями. Благодаря этому они реализуют все цели. Где-то игроков перекупают, где-то зарплату предлагают больше.

Скажем так: к «Зениту» есть определeнная зависть. Думаю, если бы в Воронеже или любой другой команде были бы сопоставимые финансы, никто бы про «Зенит» не вспоминал», – сказал Филимонов.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.
  • «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (5)
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Мордаванин
1740327298
ути филя)) еслибы 25 лет томуназад ты непропустил от шевы.. ".. никто бы про (Филимонова) не вспоминал.")
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Ловкий Бубен
1740327880
У Спартака , Краснодара есть такие же финансы
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...короче
1740328071
...Филя начал басом, сорвался на фальцет)...
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Интерес
1740328975
Нерусские,переведите на русский матерное слово "хейт"!
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Красногвардейчик
1740334182
ЗПРФ, и это не только в Москве кричат...стоит задуматься
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