Филимонов объяснил хейт в адрес «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что в российском футболе есть определенная зависть к «Зениту». Он выразил мнение, откуда возникает хейт по отношению к петербургскому клубу.
«Это связано с финансированием «Зенита». По большому счeту, в чемпионате только одна команда обладает такими финансовыми возможностями. Благодаря этому они реализуют все цели. Где-то игроков перекупают, где-то зарплату предлагают больше.
Скажем так: к «Зениту» есть определeнная зависть. Думаю, если бы в Воронеже или любой другой команде были бы сопоставимые финансы, никто бы про «Зенит» не вспоминал», – сказал Филимонов.
- «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками после 18 туров. Команда уступает «Краснодару» по результату личной встречи.
- «Зенит» выиграл последние шесть чемпионатов России.