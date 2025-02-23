Филимонов объяснил хейт в адрес «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что в российском футболе есть определенная зависть к «Зениту». Он выразил мнение, откуда возникает хейт по отношению к петербургскому клубу.

«Это связано с финансированием «Зенита». По большому счeту, в чемпионате только одна команда обладает такими финансовыми возможностями. Благодаря этому они реализуют все цели. Где-то игроков перекупают, где-то зарплату предлагают больше.

Скажем так: к «Зениту» есть определeнная зависть. Думаю, если бы в Воронеже или любой другой команде были бы сопоставимые финансы, никто бы про «Зенит» не вспоминал», – сказал Филимонов.