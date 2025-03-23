Филимонов оценил шансы Помазуна сыграть за «Спартак» в ближайшее время

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сказал, сможет ли вратарь Илья Помазун сыграть за красно-белых в ближайшее время.

«Маловероятно. Учитывая борьбу за чемпионство, никто не будет рисковать. В Кубке России тоже нет права на ошибку. Максименко для Станковича однозначно первый номер», – сказал Филимонов.