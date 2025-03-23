Филимонов оценил шансы Помазуна сыграть за «Спартак» в ближайшее время

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов сказал, сможет ли вратарь Илья Помазун сыграть за красно-белых в ближайшее время.
«Маловероятно. Учитывая борьбу за чемпионство, никто не будет рисковать. В Кубке России тоже нет права на ошибку. Максименко для Станковича однозначно первый номер», – сказал Филимонов.
- Помазун перешел в «Спартак» из ЦСКА 2 февраля. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро, контракт подписан до лета 2027 года.
- 28-летний голкипер пока не сыграл за красно-белых в официальных матчах.
Источник: Metaratings.ru