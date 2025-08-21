Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»

Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов порассуждал о возможном усилении вратарской линии в московской команде.

«Хотел бы я видеть Сафонова в «Спартаке»? Мне хотелось бы, чтобы «Спартак» становился чемпионом. Если Матвей поможет команде добиться этой цели, то да, хотел бы.

Понятно, что Матвей – высококвалифицированный вратарь, который, наверное, способен усилить любую российскую команду», – сказал Филимонов.