Филимонов: «В «Спартаке» меняется только косметика, а стены по-прежнему в трещинах»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о состоянии клуба.

– В 2021 году вы говорили, что в «Спартаке» нужно всe поменять, чтобы снова бороться за чемпионство. Сейчас это произошло?

– Меняют тренеров, но никаких изменений не вижу. Опять же, я не смотрю досконально, а то любой критик скажет: как он может оценивать, если не смотрит? Но какие-то матчи я вижу, и для меня картинка годичной давности ничем не отличается от нынешней. Меняется только косметика – поменяли краску, а стены как были в трещинах, так и остались.

Не происходит таких изменений, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство с «Зенитом», который уже шесть лет подряд выигрывает золотые медали.