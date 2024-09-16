Филимонов: «В «Спартаке» меняется только косметика, а стены по-прежнему в трещинах»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о состоянии клуба.
– В 2021 году вы говорили, что в «Спартаке» нужно всe поменять, чтобы снова бороться за чемпионство. Сейчас это произошло?
– Меняют тренеров, но никаких изменений не вижу. Опять же, я не смотрю досконально, а то любой критик скажет: как он может оценивать, если не смотрит? Но какие-то матчи я вижу, и для меня картинка годичной давности ничем не отличается от нынешней. Меняется только косметика – поменяли краску, а стены как были в трещинах, так и остались.
Не происходит таких изменений, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство с «Зенитом», который уже шесть лет подряд выигрывает золотые медали.
- 50-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
- С командой он взял 6 чемпионств.
- За сборную России у Филимонова 16 матчей и 12 пропущенных мячей.