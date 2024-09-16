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    • Филимонов: «В «Спартаке» меняется только косметика, а стены по-прежнему в трещинах»

    Филимонов: «В «Спартаке» меняется только косметика, а стены по-прежнему в трещинах»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о состоянии клуба.

    – В 2021 году вы говорили, что в «Спартаке» нужно всe поменять, чтобы снова бороться за чемпионство. Сейчас это произошло?

    – Меняют тренеров, но никаких изменений не вижу. Опять же, я не смотрю досконально, а то любой критик скажет: как он может оценивать, если не смотрит? Но какие-то матчи я вижу, и для меня картинка годичной давности ничем не отличается от нынешней. Меняется только косметика – поменяли краску, а стены как были в трещинах, так и остались.

    Не происходит таких изменений, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство с «Зенитом», который уже шесть лет подряд выигрывает золотые медали.

    • 50-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он взял 6 чемпионств.
    • За сборную России у Филимонова 16 матчей и 12 пропущенных мячей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 17:09
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    Комментарии (11)
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    1726498183
    Это ты там проковырял дырки перед уходом???
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    7:1
    1726498248
    даже знать не хочу, какую косметику предпочитают хряки! гы-гы! (ну кто-то же должен был написать такой коммент) ))
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    Зеркальный
    1726498915
    Розовым интересно бабло отмывать через клубишко, а не сделать из него нормальный клуб
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    timon2401
    1726500524
    а как что то может поменяться если остаются те же персонажи((( Умяров, Литвинов, Зиньковский и т.д. в лучшем случае середина таблицы...
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    slavа0508
    1726507564
    Да прав он . здесь надо пол команды менять . и менять продуманно на стоящих игроков . а не тащить весь неликвид из европы ...ну вот в этом году опять взяли не пойми кого . только с Барко угадали . да и то какае то тревога и на счёт него запала после последнего матча не очень пря выглядел ....
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    САДЫЧОК
    1726512470
    Никогда Филимонов не отличался интеллектом-а тут вдруг начал тянуть на клуб?!
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