Филимонов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды.

«Идеальный тренер для «Спартака»? Много раз говорил, что для меня это Романцев. Понятно, что в силу разных причин он не может стать тренером команды. Есть Дмитрий Аленичев, который может возглавить команду и поставить спартаковский футбол.

Но руководство, скорее всего, не видит его и вообще российских тренеров. Можно еще Андрея Тихонова привести в пример, но, думаю, руководство не примет таких кандидатов», – сказал Филимонов.