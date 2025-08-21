Филимонов назвал идеального тренера для «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды.
«Идеальный тренер для «Спартака»? Много раз говорил, что для меня это Романцев. Понятно, что в силу разных причин он не может стать тренером команды. Есть Дмитрий Аленичев, который может возглавить команду и поставить спартаковский футбол.
Но руководство, скорее всего, не видит его и вообще российских тренеров. Можно еще Андрея Тихонова привести в пример, но, думаю, руководство не примет таких кандидатов», – сказал Филимонов.
- «Спартак» с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович.
- Команда занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
- 71-летний Романцев не работал главным тренером после ухода из «Динамо» в 2005 году.
- 52-летний Аленичев не работал главным тренером после ухода из «Енисея» в 2019 году.
- 54-летний Тихонов сейчас возглавляет «Енисей».
Источник: Sport24