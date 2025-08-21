Введите ваш ник на сайте
Филимонов назвал идеального тренера для «Спартака»

Вчера, 12:20
10

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера команды.

«Идеальный тренер для «Спартака»? Много раз говорил, что для меня это Романцев. Понятно, что в силу разных причин он не может стать тренером команды. Есть Дмитрий Аленичев, который может возглавить команду и поставить спартаковский футбол.

Но руководство, скорее всего, не видит его и вообще российских тренеров. Можно еще Андрея Тихонова привести в пример, но, думаю, руководство не примет таких кандидатов», – сказал Филимонов.

  • «Спартак» с июня 2024 года возглавляет Деян Станкович.
  • Команда занимает 13-е место в РПЛ с 5 очками после 5 туров.
  • 71-летний Романцев не работал главным тренером после ухода из «Динамо» в 2005 году.
  • 52-летний Аленичев не работал главным тренером после ухода из «Енисея» в 2019 году.
  • 54-летний Тихонов сейчас возглавляет «Енисей».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Енисей Спартак Филимонов Александр Романцев Олег Аленичев Дмитрий Тихонов Андрей
кaстрюлька
1755769480
Да, колдыря старого в тарасовку снова пристроить на полставки было бы нормально под пердив
Ответить
VVM1964
1755769657
ЧТО, ОПЯТЬ ???!!!... )))
Ответить
...уефан
1755770329
...если б дело, только в тренере было...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1755772058
В срамтаке Романцев снова забухает. Там по другому не получится. Гыгыгы
Ответить
АртурZaСМ
1755777430
Ни Аленичев, ни Тихонов как тренеры ничего не показали. Заи.п.али эти звёзды 90-х чуть что пихать своих Аленичевых, Тихоновых, Шалимовых и т.д. Ни один из них ничего толкового как тренер не добился... Где сейчас Енисей Тихонова? на последнем месте в ФНЛ будь он хорошим тренером были бы хотя бы в десятке.
Ответить
алдан2014
1755779659
Филя ты Филя,где ты застрял,в каком прошлом веке.?..
Ответить
alefreddy
1755782113
не потянет он уже Талалаев посильнее будет а еще треть команды неликвид особенно вся защита тут и Гвардиола не сильно поможет
Ответить
Вжыхъ
1755785042
Да не нужен им наш тренер, ощущение, что Спартак вообще не про футбол, а про купи/продай игроков, в таких делах наш тренер будет мешаться только.
Ответить
k611
1755787541
Да был Аленичев у руля, чем это закончилось все прекрасно помнят. А сейчас он уже сколько без работы сидит, это тоже кое о чем говорит...
Ответить
