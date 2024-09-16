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    • Филимонов грустит, что дети не знают ветеранов: «Человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака»

    Филимонов грустит, что дети не знают ветеранов: «Человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о современном поколении.

    ー Вы же до сих пор активно играете по ветеранам. В регионах ощущаете всенародную любовь к «Спартаку»?

    ー Да, это факт. Но больше такое увлечение распространено среди старшего поколения. У детей сейчас более популярен медиафутбол. Недавно мы были в Ульяновске с ветеранами сборной России, и в нашей команде был Дмитрий Кузнецов. Среди детей он оказался самым популярным, потому что тренирует команду 2DROTS.

    У меня был случай лет пять назад, когда я играл в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Приехал на игру в спартаковскую академию, иду в раздевалку. А там в этот момент было много народа: какой-то турнир проводился.

    Вижу, стоит группа детей, показывают в мою сторону: «Он, он!». Я думаю: сейчас попросят автографы. А они просто мимо меня пронеслись и подошли к какому-то молодому человеку. Оказалось, в тот момент там проходил турнир среди ребят, которые играют в FIFA. И я понял, что вот эти ребята сейчас популярны у детей и подростков. А мы для них никто. И только когда два года назад начал тренировать медийную команду «Рома», меня начали узнавать дети.

    К сожалению, дети не помнят ветеранов, традиции и историю. Иногда я езжу в общественном транспорте и вижу, что человек в спартаковской форме или с татуировкой смотрит на меня и даже не узнает.

    ー Так сейчас все поголовно в телефонах сидят.

    ー Я имею в виду, что человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака». Даже был случай, когда папа, болельщик «Спартака», попросил автограф и фото, а сын его спрашивает: «Пап, это кто?» Ты вроде бы болельщик, должен привить ребенку любовь к традициям, но он не знает легенд команды, чемпионов, заслуженных людей своего любимого клуба.

    • 50-летний Филимонов больше всего матчей в карьере провел за «Спартак».
    • С командой он взял 6 чемпионств.
    • За сборную России у Филимонова 16 матчей и 12 пропущенных мячей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.09.2024 21:49
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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1726513395
    Это беда, Александр Владимирович. ((( **
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    Shuriak
    1726516755
    Пусть Филимонов не грустит.Те,кто постарше помнят как он пропустил за шиворот от Шевы.И ещё.Всенародная любовь к Спартаку- это миф.Годами его внедряют в сознание масс.Верить в это могут только люди,далёкие от футбола.
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    evgevg13
    1726520409
    Обиделся...
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    BRO_football
    1726520893
    Ветеранов Спартака надо знать! Чтобы при встрече плюнуть им в лицо!
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