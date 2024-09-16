Филимонов грустит, что дети не знают ветеранов: «Человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о современном поколении.

ー Вы же до сих пор активно играете по ветеранам. В регионах ощущаете всенародную любовь к «Спартаку»?

ー Да, это факт. Но больше такое увлечение распространено среди старшего поколения. У детей сейчас более популярен медиафутбол. Недавно мы были в Ульяновске с ветеранами сборной России, и в нашей команде был Дмитрий Кузнецов. Среди детей он оказался самым популярным, потому что тренирует команду 2DROTS.

У меня был случай лет пять назад, когда я играл в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ). Приехал на игру в спартаковскую академию, иду в раздевалку. А там в этот момент было много народа: какой-то турнир проводился.

Вижу, стоит группа детей, показывают в мою сторону: «Он, он!». Я думаю: сейчас попросят автографы. А они просто мимо меня пронеслись и подошли к какому-то молодому человеку. Оказалось, в тот момент там проходил турнир среди ребят, которые играют в FIFA. И я понял, что вот эти ребята сейчас популярны у детей и подростков. А мы для них никто. И только когда два года назад начал тренировать медийную команду «Рома», меня начали узнавать дети.

К сожалению, дети не помнят ветеранов, традиции и историю. Иногда я езжу в общественном транспорте и вижу, что человек в спартаковской форме или с татуировкой смотрит на меня и даже не узнает.

ー Так сейчас все поголовно в телефонах сидят.

ー Я имею в виду, что человек смотрит в лицо и не понимает, что перед ним легенда «Спартака». Даже был случай, когда папа, болельщик «Спартака», попросил автограф и фото, а сын его спрашивает: «Пап, это кто?» Ты вроде бы болельщик, должен привить ребенку любовь к традициям, но он не знает легенд команды, чемпионов, заслуженных людей своего любимого клуба.