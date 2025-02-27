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  • Филимонов объяснил, почему «Зениту» никогда не стать народной командой

Филимонов объяснил, почему «Зениту» никогда не стать народной командой

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов объяснил, почему «Зенит» никогда не будет народной командой. По его мнению, такого статуса заслуживает только «Спартак».

«Зенит» не сможет стать народной командой. Никто не сможет! Это старая традиция, которую поддерживают болельщики. «Торпедо» – заводская команда, а «Спартак» – народная.

«Спартак» никому не принадлежал. Не было никаких силовых или армейских влияний. Поэтому те, кто не принадлежал армии, милиции или какому-то заводу, – болели за красно-белых. Пока болельщики поддерживают эту традицию, народной командой может быть только «Спартак», – сказал Филимонов.

  • «Спартак» выигрывал золотые медали чемпионатов СССР и России 22 раза.
  • «Зенит» за свою историю становился чемпионом 11 раз. Петербуржцы побеждают в РПЛ последние 6 сезонов.

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Источник: Legalbet

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Комментарии (1)
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Каратель помойников
1740634308
За зибнит болеет газпрём) можно считать зинку самой газовой командой
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