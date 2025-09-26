«Саня, жми, екарный бабай!»: Титов и Филимонов повторили культовую сцену из «Дальнобойщиков»

Бывшие спартаковцы Егор Титов и Александр Филимонов сегодня побывали в Набережных Челны в качестве амбассадоров FONBET Кубка России.
Перед приездом в Татарстан экс-игроки сборной России сняли видеоролик с отсылкой к телесериалу «Дальнобойщики».
Титов и Филимонов привезли трофей на матч 4-го раунда между «КАМАЗом» и костромским «Спартаком» (0:0, 5:4 по пенальти).
- Оба игрока брали Кубок России.
- Титов и Филимонов сейчас в футболе не работают.
- Действующий победитель Кубка России – ЦСКА.
Источник: «Бомбардир»