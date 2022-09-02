МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

ЦСКА и «Спартак» не выявили сильнейшего в матче девятого тура Молодежной футбольной лиги. Команды забили по три мяча.

У «Спартака» хет-трик оформил нападающий Павел Мелешин, сын бывшего игрока москвичей Алексея Мелешина.

На этой неделе Мелешин забил за первую команду в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

Россия. МФЛ. Группа А. 9-й тур

ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 3:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Кисляк, 8; 1:1 – Мелешин, 11; 2:1 – Яковлев, 31; 2:2 – Мелешин, 48; 3:2 – Лапинский, 67; 3:3 – Мелешин, 75.

Календарь МФЛ

Турнирная таблица МФЛ