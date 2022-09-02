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    МФЛ. ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (3:3), у Мелешина хет-трик

    ЦСКА и «Спартак» не выявили сильнейшего в матче девятого тура Молодежной футбольной лиги. Команды забили по три мяча.

    У «Спартака» хет-трик оформил нападающий Павел Мелешин, сын бывшего игрока москвичей Алексея Мелешина.

    На этой неделе Мелешин забил за первую команду в матче Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0).

    Россия. МФЛ. Группа А. 9-й тур

    ЦСКА (Москва) – Спартак (Москва) – 3:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Кисляк, 8; 1:1 – Мелешин, 11; 2:1 – Яковлев, 31; 2:2 – Мелешин, 48; 3:2 – Лапинский, 67; 3:3 – Мелешин, 75.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2022 23:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 3 сентября 2022, 09:17

      Пусть растет в мастерстве и добивается новых успехов. Все таки гол в ворота Крыльев вдохновил Павла.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2136

      alefreddy 3 сентября 2022, 00:06

      может вырастит достойный игрок основы а иначе много подающих надежды было похвалили денег прибавили и они потухли(а ля Давыдов итд)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1321

      ScarlettOgusania 2 сентября 2022, 23:28

      Отличная смена подросла в Спартаке, в молодежке хет-трики исполняет и в основе забивать начал, молодец, Паша!)

      4
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